Sakaryaspor ve Amed Sportif Faaliyetler Maçından Sonra Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Sakaryaspor ve Amed Sportif Faaliyetler Maçı Sonrası Analiz

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kalarak önemli bir maçta puan kaybı yaşadı. Maçın ardından Sakaryaspor'un teknik direktörü Suat Kaya, takımının performansını değerlendirdi.

Suat Kaya'nın Değerlendirmeleri

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaya, "İlk yarı bizim için başarılıydı. Defansımız kontrollüydü, orta sahamız iyi katkı sağladı. Gol atmak isteyen bizdik, ancak rakip kaleye bir türlü ulaşamadık. Oyuncularım söylediklerimizi uyguladı ve onlarla gurur duyuyorum," dedi.

Kaya, yönetimden iki transfer istediğini belirterek, "Bir santrfor ve bir 6 numara istiyorum. Onlar gelirse gücümüze güç katacaklar. Üç gün sonra Çorum'da önemli bir maça çıkacağız ve oradan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz," şeklinde ifadelerde bulundu.

Ersun Yanal'ın Açıklamaları

Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Ersun Yanal ise takımın performansından umutlu olduğunu vurguladı. Yanal, "Takımın sorunlarını yakından takip ediyoruz. Birçok oyuncu kendi pozisyonlarının dışında görev yaptı ama ellerinden geleni yaptılar. Önümüzdeki hafta sakat oyuncularımızın dönüşüyle daha farklı bir takım izleyeceğiz," dedi.

Yanal ayrıca, "Türkiye'de sahaların tartışılmaması gerekiyor. İklime uygun ortamlar sağlanmalı ve statların teknolojik planlamasında daha dikkatli olunmalı. Bütün bunlar için büyük çabalar harcıyoruz. Hedefimiz bu sezon üst lige çıkmak," diye ekledi.

Her iki teknik direktör de önlerindeki zorlu fikstür ve hedefleri hakkında kararlı olduklarını dile getirerek, mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.