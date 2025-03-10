Sakaryaspor ve Bandırmaspor'un Kıran Kırana Maçı Beraberlikle Sonuçlandı

Sakaryaspor-Bandırmaspor Maçının Ardından

Trendoyl 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, sahaya çıkan ilk 11'den genel anlamda memnun olduğunu ve bu şablon üzerinden yol almak istediğini ifade etti.

Futbol Anlar Oyunudur

Püren, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, erken gol yemelerine rağmen kolay olmasa da skor üstünlüğünü ele geçirdiklerini vurguladı. Penaltı pozisyonunu değerlendirememenin takıma moral bozukluğu yaşattığını belirten Püren, "Futbol zaten anlar oyunu, o anları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Penaltı kaçınca rakibin konsantrasyonu ve motivasyonu biraz daha yükseldi. O sırada bir dağınıklık yaşadık ve golü yedik," şeklinde konuştu.

Kazanma Psikolojisi Üzerine

Püren, puan kayıplarının ardından bir an önce kazanma psikolojisine girmeleri gerektiğini ifade etti. "İyi bir oyunun mutlaka bir skorla birleşmesi gerekiyor. Oyunculara psikolojik destek vermemize rağmen, durumları içindeki koruma psikolojisi devreye girebiliyor. Belki de Sakaryaspor, tarihinde ilk defa bu şekilde mücadele eden bir takım konumunda. Amacımız en kısa sürede bu durumu düzeltmek," dedi.

Kadronun İstikrarı Önemli

Kakuta'nın adaptasyon süreci ve oyuncu değişiklikleri hakkında da konuşan Püren, farklı kültürlerden gelen oyuncuların uyum sağlamasının zaman aldığını belirtti. "Bu maçta sahaya çıkan 11'in genel anlamda mücadele etmesinden memnunum. Artık bu şablon üzerinden ilerlemek istiyorum. Rotasyona gitmemek, takım bütünlüğünü korumak açısından önemli," ifadelerini kullandı.

Bandırmaspor Cephesi

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maça 1-0 önde başladıklarını ancak istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi. "Arka arkaya iki gol yedik, bunlar futbolda olan şeyler. İlk yarının oyununu beklediğimiz gibi oynayamadık. Bir penaltı pozisyonu var, bu fırsatı değerlendirebilseydik farklı bir sonuç olabilirdi. Bir golümüz VAR'dan döndü," diye konuştu.

Puan İhtiyacı ve Gelecek

Gürsel, "Kazanmak istiyoruz ve her iki takımın puana acil ihtiyacı var. Sakaryaspor'a karşı oynamak şu anda zor; maçın sonunda puanları paylaştık. Sakaryaspor'a gelecek maçlarda başarılar diliyorum," sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Teksüt Bandırmaspor ile karşılaştı. Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Teksüt Bandırmaspor ile karşılaştı. Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.