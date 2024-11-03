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Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Geçti

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor'u yendi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 15:34
Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Geçti

Sakaryaspor'dan Önemli Galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında, Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor ile zorlu bir karşılaşmaya çıktı. Maç sonucunda Sakaryaspor, rakibini 2-0 mağlup etti.

Maçın Detayları

Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadı'nın maçlara uygun olmaması sebebiyle iç saha karşılaşmalarını başka bir stadyumda oynamak zorunda kaldı. Bu bağlamda, Sakaryaspor ile mücadele Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirildi.

Sakaryaspor'un bu galibiyeti, ligdeki konumunu güçlendirmek adına önemli bir adımdı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile Sakaryaspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile Sakaryaspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Sakaryaspor oyuncuları, attıkları golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile Sakaryaspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda...

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile Sakaryaspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Sakaryaspor oyuncuları, attıkları golün ardından sevinç yaşadı.

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