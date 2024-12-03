Sakaryasporlu Futbolculardan Engellilik Farkındalığı Mesajı

Sakaryasporlu Futbolculardan Anlamlı Mesaj

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, engellilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir projeye imza attı. Takımın bazı futbolcuları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işaret dili kullanarak anlamlı bir mesaj yayımladı.

Futbolcuların Birlikte Verdiği Mesaj

Oyuncular Salih Dursun, Mustafa Pektemek, Cebrail Karayel, Ennur Totre, Dylan Saint-Louis, Volkan Eğri, Nsana Simon, Emre Demir, İsmail Çipe, Alparslan Demir, Yusuf Aklan, Uğurhan Uğurlu, Oğuzhan Çapar ve Murat Cem Akpınar kamera karşısına geçti. Futbolcuların işaret diliyle ilettiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'de yaklaşık 5 milyon engelli vatandaşımız var. Kaçımız bu dünyada yaşanan zorlukların ne kadar farkındayız? Unutmayalım, hayatta hepimiz birer engelli adayıyız. Gelin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hep birlikte bir adım atalım. Sesimizle kalbimizle ve adımlarımızla fark yaratalım, birlik olalım, engelleri birlikte aşalım."

Sosyal Medyada Paylaşıldı

Hazırlanan videolu mesaj, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, "Birlik olalım, engelleri birlikte aşalım! Unutmayalım, sevgi varsa engel yoktur." şeklinde paylaşıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.