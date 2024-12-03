DOLAR
34,75 -0,05%
EURO
36,58 -0,29%
ALTIN
2.949,04 0%
BITCOIN
3.294.536,61 0,83%

Sakaryasporlu Futbolculardan Engellilik Farkındalığı Mesajı

Sakaryasporlu futbolcular, işaret diliyle 'Engelleri birlikte aşalım' mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:10
Sakaryasporlu Futbolculardan Engellilik Farkındalığı Mesajı

Sakaryasporlu Futbolculardan Anlamlı Mesaj

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, engellilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir projeye imza attı. Takımın bazı futbolcuları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işaret dili kullanarak anlamlı bir mesaj yayımladı.

Futbolcuların Birlikte Verdiği Mesaj

Oyuncular Salih Dursun, Mustafa Pektemek, Cebrail Karayel, Ennur Totre, Dylan Saint-Louis, Volkan Eğri, Nsana Simon, Emre Demir, İsmail Çipe, Alparslan Demir, Yusuf Aklan, Uğurhan Uğurlu, Oğuzhan Çapar ve Murat Cem Akpınar kamera karşısına geçti. Futbolcuların işaret diliyle ilettiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'de yaklaşık 5 milyon engelli vatandaşımız var. Kaçımız bu dünyada yaşanan zorlukların ne kadar farkındayız? Unutmayalım, hayatta hepimiz birer engelli adayıyız. Gelin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hep birlikte bir adım atalım. Sesimizle kalbimizle ve adımlarımızla fark yaratalım, birlik olalım, engelleri birlikte aşalım."

Sosyal Medyada Paylaşıldı

Hazırlanan videolu mesaj, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, "Birlik olalım, engelleri birlikte aşalım! Unutmayalım, sevgi varsa engel yoktur." şeklinde paylaşıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

1 Ocak 2025’te çalışanlar düğün bayram edecek! Yemek kartı kullanana büyük ayar gelecek

Emeklinin o hakkı elinden alınıyor! ‘Geçmiş olsun’ diyerek açıklandı

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakaryaspor, Boluspor'u Geçerek Dördüncü Galibiyetini Aldı!
2
Muşspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alagöz Holding Iğdır FK'yı Geçti
3
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
4
Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI ile Karşılaşıyor
5
Ankara'da Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası İlk Gün Sonuçları
6
Trabzonspor Yönetimi Mazbatasını Aldı, Keskin Açıklamalar Geldi
7
MKE Ankaragücü'nde Saponara Kadro Dışı Bırakıldı

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı

Yeni yıla 1-0 geride başlatılacak gelişme! Yılbaşı gecesi 1100 TL -1395 TL’ye denk gelecek

1 Ocak 2025’te çalışanlar düğün bayram edecek! Yemek kartı kullanana büyük ayar gelecek

1250 TL destek tez bitecek! Karar verildi: 12 güne hesaba geçecek

Ayçiçek yağı fiyatlarında balonu o market patlattı! 10 Aralık'ta 5 LT'si 260 TL'den düşecek

Mazot, benzin ve otogaz fiyatları yine yakacak! O tarihte 3+3+2 TL zam yansıyacak

Memur ve emekli aylıklarına can suyu! Nihayet hayata geçiriliyor!

Üniversite öğrencileri bayram edecek! O ödemeler netleşti Faizsiz geri verilecek

Emeklinin o hakkı elinden alınıyor! ‘Geçmiş olsun’ diyerek açıklandı