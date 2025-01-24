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Sakatlık Sonrası Dönüş: Mehtap Şimşek Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Hakemlik Yapacak

Mehtap Şimşek, 5 ay süren sakatlığının ardından Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:22
Sakatlık Sonrası Dönüş: Mehtap Şimşek Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Hakemlik Yapacak

Mehtap Şimşek Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Düdük Çalacak

Macaristan'ın Györ kentinde gerçekleştirilecek EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off maçında, Pınar Ünlü Hatipoğlu ile birlikte düdük çalacak olan Mehtap Şimşek, 5 aylık bir tedavi sürecinin ardından tekrar sahalara dönüyor. Türkiye'nin Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) kokartlı hakemlerinden biri olan Şimşek, 25 yıllık kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası hentbol müsabakalarında aktif olarak yer aldı.

Sakatlık Sürecinin Ardından Umut Verici Gelişmeler

Geçen yıl Büyükler Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası hazırlıkları sırasında dizinden sakatlanan Mehtap Şimşek, bu nedenle organizasyonda görev alamamıştı. Ancak uzun bir tedavi sürecinin ardından tekrar hakemlik yapabilmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Uluslararası Arenada Yeniden Başlama Heyecanı

Müsabakanın hazırlıklarını Mersin'de tamamlayan Şimşek, son 2 yılını yoğun geçirdiğini ifade etti. Hakem Pınar Ünlü Hatipoğlu ile birlikte birçok önemli maçta görev aldıklarını vurguladı. Şimşek, "2023'te Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde üçüncülük ve dördüncülük maçlarını yönettik. 2024'te ise Avrupa Ligi finalinde görev aldık" dedi.

Gurur ve Hedefler

Sakatlığından sonra uluslararası müsabakalara dönüş yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Mehtap Şimşek, "Doktorların onayı ile iyileştiğim anlaşıldı ve göreve başladım. Hafta sonu oynanacak maça fiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak yüzde 100 hazırız. Avrupa arenasındaki görevimize çok daha güzel başlangıçla devam edeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Şimşek, 2026'da Türkiye'de gerçekleştirilecek Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda birlikte maç yönettikleri Pınar Ünlü Hatipoğlu ile düdük çalmayı hedeflediklerini belirterek, "Geçen yıl sakatlık nedeniyle yarım kalan hedefimizi bu organizasyonda tamamlamak istiyoruz" diye sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) kokartlı hakemi Mehtap Şimşek, 5 ay süren...

Türkiye'nin Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) kokartlı hakemi Mehtap Şimşek, 5 ay süren sakatlığının ardından EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak. Müsabakanın hazırlıklarını Mersin'de tamamlayan EHF kokartlı Mehtap Şimşek, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) kokartlı hakemi Mehtap Şimşek, 5 ay süren...

Türkiye'nin Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) kokartlı hakemi Mehtap Şimşek, 5 ay süren sakatlığının ardından EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak. Müsabakanın hazırlıklarını Mersin'de tamamlayan EHF kokartlı Mehtap Şimşek, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

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