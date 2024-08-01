Salih Korkmaz'ın 2024 Paris Olimpiyatlarındaki Performansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Salih Korkmaz'ın Yarışı

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, milli atletimiz Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüş kategorisinde mücadele ederek yarışı 45. sırada tamamladı.

Trocadero Meydanı'nda Heyecan Dolu Anlar

Fransa'nın başkenti Paris’te, ünlü Trocadero Meydanı’nda gerçekleştirilen bu heyecan verici yarışta, Korkmaz 1 saat 29 dakika 5 saniyelik derecesiyle finiş çizgisini geçti.

Altın Madalya ve Diğer Dereceler

Bu disiplinde altın madalyayı Ekvadorlu Brian Daniel Pintado, 1 saat 18 dakika 55 saniyelik derecesiyle kazanırken; Brezilyalı Caio Bonfim 1 saat 19 dakika 9 saniye ile ikinci, İspanyol Alvaro Martin ise 1 saat 19 dakika 11 saniye ile üçüncü oldu.