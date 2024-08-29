Salih Özcan, Wolfsburg'a Kiralık Olarak Geçti

Salih Özcan Wolfsburg'a Transfer Oldu

Almanya Bundesliga'nın tanınmış ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, başka bir Alman kulübü Wolfsburg'a kiralık olarak geçiş yaptı.

Transfer Açıklaması ve Oyuncunun Mesajı

Wolfsburg kulübü, Salih'in transferi hakkında yaptığı duyuruda, genç futbolcunun yeni takımında mutlu olduğunu ifade etti. Salih, "Görüşmelerin ardından burada olmaktan dolayı mutluyum. Ben de takıma katkı sağlamaya ve kalitemi göstermeye çalışacağım," şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Mesajı

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu da Salih Özcan'ı yeni kulübüne transfer olması vesilesiyle kutlayarak başarılar diledi.