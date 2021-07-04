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Salih Uçan'ın Beşiktaş'tan alacağı ücret ve maliyeti belli oldu

Yeni sezon öncesinde Beşiktaş’ın ilk transferi olan Salih Uçan’ın siyah beyazlılardan alacağı yıllık ücret ve maliyeti belli oldu. Ayrıntılar haberimizde…

04 Temmuz 2021 Pazar 16:46
Salih Uçan'ın Beşiktaş'tan alacağı ücret ve maliyeti belli oldu
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Yeni sezonun açılışını yarın akşam sularında yapacak olan Beşiktaş, yabancı sınırı uygulamasından sonra yerli transferine de önem vermeye başladı. Bu kapsamda transfer görüşmelerini sürdüren siyah beyazlı yöneticiler, ilk olarak Alanyaspor’dan bonservisini alan orta saha oyuncusu Salih Uçan ile prensip anlaşmasına varmıştı.


Beşiktaş için dün sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki oyuncunun alacağı yıllık ücret netlik kazandı. Edinilen bilgilere göre Salih Uçan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak ve toplamda 2.4 milyon Euro (21 milyon Türk Lirası) alacak.

En İstekli Olan Beşiktaş’tı

Kara kartal ile anlaşma sağlayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu transfer ile ilgili kendisine gelen sorulara ‘’Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi. Fakat en çok Beşiktaş beni istedi ve onlar ile anlaştım. Bunun için çok mutluyum. Beşiktaş’a gelmemde Sergen Yalçın ve Şampiyonlar Ligi faktörlerinin büyük etkisi oldu.’’ şeklinde yanıt verdi.


Son Güncelleme: 04.07.2021 16:46
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAlanyasporSalih Uçan
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