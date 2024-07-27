Salih Yıldız'dan Çeyrek Finale Yükseliş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başladı

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde, Türk judocu Salih Yıldız, önemli bir başarıya imza attı.

Salih Yıldız'ın Mücadeleleri

Champ de Mars Arena'da gerçekleşen judo müsabakalarında, 23 yaşındaki milli sporcu Salih Yıldız, erkekler 60 kilo kategorisinde Jamaikalı Ashley McKenzie ile karşılaştı.

Çeyrek Finale Yükseliş

Yıldız, rakibini waza-ari puanları ile mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Bu zaferle birlikte gözler, Salih Yıldız’ın çeyrek finaldeki rakibi Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili olacak.

Salih Yıldız'ın bu başarısı, Türkiye'nin olimpiyatları için büyük bir umut kaynağı olmayı sürdürüyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.