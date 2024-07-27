Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Salih Yıldız'dan Çeyrek Finale Yükseliş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Salih Yıldız, Jamaikalı rakibini yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 13:36
Salih Yıldız'dan Çeyrek Finale Yükseliş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başladı

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde, Türk judocu Salih Yıldız, önemli bir başarıya imza attı.

Salih Yıldız'ın Mücadeleleri

Champ de Mars Arena'da gerçekleşen judo müsabakalarında, 23 yaşındaki milli sporcu Salih Yıldız, erkekler 60 kilo kategorisinde Jamaikalı Ashley McKenzie ile karşılaştı.

Çeyrek Finale Yükseliş

Yıldız, rakibini waza-ari puanları ile mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Bu zaferle birlikte gözler, Salih Yıldız’ın çeyrek finaldeki rakibi Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili olacak.

Salih Yıldız'ın bu başarısı, Türkiye'nin olimpiyatları için büyük bir umut kaynağı olmayı sürdürüyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz)...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Salih Yıldız (beyaz), Jamaikalı rakibi Ashley McKenzie (mavi) ile mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Market alışverişini bu kartla yapan yaşadı! Alışverişin 400 TL'si bedava!

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde büyük alım! İşte detaylar ve başvuru şartları

En pahalı Fiat Doblo 650.000 TL ! İndirimin daniskası geldi

KPSS yok, sınav yok! En az ilkokul mezunu hasta bakıcı, hasta kayıt personeli, temizlikçi alım ilanı Türkiye geneli hasteneler için şimdi geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

KPSS şartı yok, çılgın maaş var! O üniversite az önce yeni personeller için alım ilanı açtı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde büyük alım! İşte detaylar ve başvuru şartları

En pahalı Fiat Doblo 650.000 TL ! İndirimin daniskası geldi

KPSS yok, sınav yok! En az ilkokul mezunu hasta bakıcı, hasta kayıt personeli, temizlikçi alım ilanı Türkiye geneli hasteneler için şimdi geldi

Emekliye ek sosyal destek indirimli hizmet dönemi başlıyor!

Hiç evi olmayanlar başvuruya koşacak! Taksit sabit taksitle konut fırsatı!

Tüm Türkiye'deki emeklilere müjdelendi! ÖTV kaldırıldı: Otomobilde yarı fiyat dönemi!

Bakanlığa 771 personel alımı! KPSS şartı kaldırıldı: Yüksek maaş geldi!

Market alışverişini bu kartla yapan yaşadı! Alışverişin 400 TL'si bedava!

Banka tüm müşterilerine duyurdu! 1500 TL geri ödeme yapacak: Hesaplarınıza bakın!

Bankalar yeni masraf çıkardı! Tüm Türkiye'de uygulanacak: O para hesaptan kesilecek!

Çıtır çıtır böreğin sırrı verildi! Asla hamur gibi olmayacak!