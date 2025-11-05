Salihli'de Galatasaray Taraftarları Derneği'nde Uğur Özçelik güven tazeledi

Olağan Genel Kurul sonrası yeni yönetim belli oldu

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Galatasaray Taraftarları Derneği’nin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut Başkan Uğur Özçelik, üyelerin oybirliğiyle yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Dernek binasında düzenlenen kongrede konuşan Başkan Uğur Özçelik, hem derneğin yeni dönem hedeflerinden hem de yeni adresinden bahsetti. Özçelik, "Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıldönümünde coşkuyla hizmete açtığımız derneğimizin adresi, 2 Kasım itibarıyla değişmiştir." dedi.

Yeni yönetim üyelerine başarılar dileyen Özçelik, ayrıca derneğe uzun yıllar emek veren Tolga Özdoğan’a teşekkür etti. Özçelik, "7 yıldır derneğimize büyük katkılar sunan, iş yerinin kapılarını bize her zaman açan Tolga Özdoğan’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni dönem yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Uğur Özçelik, Fatih Suntay, Cemal Güzelyurt, Fırat Gündem, Mehmet Aktaş, Ahmet Demir, Süleyman Kocabıyık, Yusuf Algül, Yasin Sarı, Emrah Dal, Hakan Çiftci, Çağdaş Akçalı, Mustafa Onur, Mülayim Yavuz, Kenan Harman ve Şeref Duman."

