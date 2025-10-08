Salomon Cappadocia Ultra Trail'e 79 ülkeden 2 bin 408 sporcu katılacak

Nevşehir Ürgüp'te yapılacak yarışa 79 ülkeden 2 bin 408 sporcu katılacak; 4 parkur ve ilk kez eklenen 14 km rota ile Kapadokya dünyaya tanıtılacak.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:49
Salomon Cappadocia Ultra Trail'e 79 ülkeden 2 bin 408 sporcu katılacak

Salomon Cappadocia Ultra Trail'e 79 ülkeden 2 bin 408 sporcu katılacak

Uluslararası katılım, yeni rota ve güçlü tanıtım platformu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hafta sonu düzenlenecek Salomon Cappadocia Ultra Trail, 79 ülkeden 2 bin 408 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.

Organizasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Salomon'un isim sponsorluğunda 10'uncusu gerçekleştirilecek Cappadocia Ultra Trail bu yıl 12'nci kez koşulacak. Kayıtların sona erdiği etkinliğe, 79 ülkeden 2 bin 408 sporcu başvurdu.

Argeus Travel & Events tarafından düzenlenecek organizasyonda sporcular, 4 ayrı parkurda mücadele edecek. Bu yıl ilk kez etkinliğe dahil edilen 14 kilometrelik parkur, Kapadokya'ya ilk adımı atmak isteyenler için kısa ve etkileyici bir rota olarak öne çıkıyor.

Salomon Cappadocia Ultra Trail, bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, Türkiye'nin kültürel ve doğal zenginliklerini dünyaya tanıtan güçlü bir platform olma özelliğini bu yıl da sürdürecek.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray'da ayrılık rüzgarı: Gitmek için hazırlıklara başladı
2
16. Sea To Sky Enduro Antalya'da Başlıyor — Hard Enduro Dünya Şampiyonası 5. Ayak
3
Akkuş Belediyespor Kupa Voley'de 20 Ekim'de Spor Toto'ya Hazır
4
800 Kişilik Köy Takımı Mjallby, Allsvenskan Şampiyonluğuna 1 Galibiyet Uzakta
5
Galatasaray'dan Büyük Kutlama: Şampiyonluk Festivali Yenikapı'da
6
Salomon Cappadocia Ultra Trail'e 79 ülkeden 2 bin 408 sporcu katılacak
7
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Yurtlardaki su kesintileri altyapı kaynaklı

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak