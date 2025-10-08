Salomon Cappadocia Ultra Trail'e 79 ülkeden 2 bin 408 sporcu katılacak

Uluslararası katılım, yeni rota ve güçlü tanıtım platformu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hafta sonu düzenlenecek Salomon Cappadocia Ultra Trail, 79 ülkeden 2 bin 408 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.

Organizasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Salomon'un isim sponsorluğunda 10'uncusu gerçekleştirilecek Cappadocia Ultra Trail bu yıl 12'nci kez koşulacak. Kayıtların sona erdiği etkinliğe, 79 ülkeden 2 bin 408 sporcu başvurdu.

Argeus Travel & Events tarafından düzenlenecek organizasyonda sporcular, 4 ayrı parkurda mücadele edecek. Bu yıl ilk kez etkinliğe dahil edilen 14 kilometrelik parkur, Kapadokya'ya ilk adımı atmak isteyenler için kısa ve etkileyici bir rota olarak öne çıkıyor.

Salomon Cappadocia Ultra Trail, bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, Türkiye'nin kültürel ve doğal zenginliklerini dünyaya tanıtan güçlü bir platform olma özelliğini bu yıl da sürdürecek.