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Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Alanya'da Başladı

Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi, 2024-2025 sezonu Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı. İlk gün sonuçları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 15:54
Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Alanya'da Başladı

Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi 2024-2025 Sezonu

Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde coşkuyla başladı. Maçlar, Atatürk Spor Salonu'nda 5 gün boyunca devam edecek.

Katılan Takımlar

Bu sezonki organizasyonda Gaziantep Polisgücü, Yahya Akademi Spor Kulübü, Nevşehir Belediyespor, Metpack Alanya Yıldızları, Kahramanmaraş Hokey Kulübü, Selçuklu Belediyespor, Kutlu Bey Okulları Amasya Gençlik Spor Kulübü, Gaziantep Doruk Spor Kulübü, Volkan Group Gökbörü ve Suruç Hokey Spor Kulübü mücadele ediyor.

İlk Gün Sonuçları

Ligin ilk gününde heyecan dolu karşılaşmalar yaşandı. Gaziantep Polisgücü, Yahya Akademi Spor Kulübü'ni 19-2, Nevşehir Belediyespor, Metpack Alanya Yıldızları'nı ise 7-5 mağlup etti. Bu günkü diğer eşleşmelerde Kahramanmaraş Hokey Kulübü ile Selçuklu Belediyespor 5-5 berabere kalırken, Kutlu Bey Okulları Amasya Gençlik Spor Kulübü ile Gaziantep Doruk Spor Kulübü 3-3 eşitliği sağladı.

Maçların Devamı

Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi maçları, 16 Aralık'a kadar devam edecek. Tüm sporseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz!

Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu maçları Antalya'nın Alanya ilçesinde...

Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu maçları Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı. Atatürk Spor Salonu'nda 5 gün sürecek organizasyonda Kutlu Bey Okulları Amasya Gençlik Spor Kulübü (mavi forma) ile Gaziantep Doruk Spor Kulübü (kırmızı-beyaz forma) karşılaştı.

Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu maçları Antalya'nın Alanya ilçesinde...

Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu maçları Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı. Atatürk Spor Salonu'nda 5 gün sürecek organizasyonda Kutlu Bey Okulları Amasya Gençlik Spor Kulübü (mavi forma) ile Gaziantep Doruk Spor Kulübü (kırmızı-beyaz forma) karşılaştı.

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