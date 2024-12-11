Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig Maçları Alanya'da Gerçekleşti

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig Maçları Alanya'da Yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları, Atatürk Spor Salonu'nda büyük bir heyecanla takip edildi. İlk seansın heyecanında takımlar birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

İlk Seans Sonuçları

İlk seans boyunca Gaziantep Polisgücü, Adana Hokey'i 12-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Metpack Alanya Yıldızları, YFO Haydarpaşa'yı 7-3, Gaziantep Doruk, Zonguldak Gençlik Merkezi'ni 5-1, Muğla Köyceğiz Balı da Dokuz Eylu Üniversitesi'ni 7-4 yenmeyi başardı.

İkinci Seans ve Play-Off’a Yükselen Takımlar

Günün ikinci seansında ise Gaziantep Polisgücü, Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları'nı 5-4, Metpack Alanya Yıldızları, Adana Hokey'i 5-1, Gaziantep Doruk, YFO Haydarpaşa'yı 3-1 ve Dokuz Eylül Üniversitesi de Zonguldak Gençlik Merkezi'ni 5-4 mağlup etti.

Bu sonuçlarla birlikte grupta ilk dört sırayı alan Gaziantep Doruk, Gaziantep Polisgücü, Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları ve Metpack Alanya Yıldızları play-off oynamaya hak kazandı.

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan bir maçta Metpack Alanya Yıldızları (beyaz forma) ile YFO Haydarpaşa (turuncu forma) karşı karşıya geldi.

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan bir maçta Metpack Alanya Yıldızları (beyaz forma) ile YFO Haydarpaşa (turuncu forma) karşı karşıya geldi.