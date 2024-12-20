Salon Hokeyi Süper Ligi Şampiyonları 3-4 Şubat’ta Belirleniyor

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Hokeyi Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonları, 3-4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek süper final karşılaşmalarıyla belli olacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi ve Kadınlar Salon Süper Ligi ilk etap maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamlandı. Müsabakalar sonucunda, süper final etabına kadınlarda Gaziantep Doruk, Gaziantep Polisgücü, Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları ve Metpack Alanya Stars takımları kalma başarısını gösterdi.

Erkeklerde ise süper final etabına Gaziantep Polisgücü, Nevşehir Belediyespor, Volkan Grup Gökbörü ve Metpack Alanya Stars takımları yükseldi.

3-4 Şubat tarihlerinde oynanacak süper finallerde şampiyon olacak erkek ve kadın takımları, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkını kazanacak.