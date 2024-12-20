DOLAR
35,19 -0,25%
EURO
36,58 -0,33%
ALTIN
2.948,33 -0,52%
BITCOIN
3.354.719,05 1,43%

Salon Hokeyi Süper Ligi Şampiyonları 3-4 Şubat’ta Belirleniyor

2024-2025 Salon Hokeyi Süper Ligi şampiyonları, 3-4 Şubat’ta yapılacak süper final maçlarıyla belli olacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:38
Salon Hokeyi Süper Ligi Şampiyonları 3-4 Şubat’ta Belirleniyor

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Hokeyi Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonları, 3-4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek süper final karşılaşmalarıyla belli olacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi ve Kadınlar Salon Süper Ligi ilk etap maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamlandı. Müsabakalar sonucunda, süper final etabına kadınlarda Gaziantep Doruk, Gaziantep Polisgücü, Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları ve Metpack Alanya Stars takımları kalma başarısını gösterdi.

Erkeklerde ise süper final etabına Gaziantep Polisgücü, Nevşehir Belediyespor, Volkan Grup Gökbörü ve Metpack Alanya Stars takımları yükseldi.

3-4 Şubat tarihlerinde oynanacak süper finallerde şampiyon olacak erkek ve kadın takımları, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkını kazanacak.

İLGİLİ HABERLER

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Salon Hokeyi Süper Ligi Şampiyonları 3-4 Şubat’ta Belirleniyor
2
Samsunsporlu Holse: Merkezde Oynamak Performansımı Artırıyor
3
RAMS Başakşehir'in Avrupa Kupaları Macerası Sona Erdi
4
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Madalya Sıralaması: Çin Lider
5
Sipay Bodrum FK, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
6
5.5G Şahin Gözü Teknolojisi Voleybol Maçlarında Kullanılacak
7
Uludağ Timsahlar, Yeni Sezon İçin Zorlu Antrenmanlara Devam Ediyor

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor