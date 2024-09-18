DOLAR
34,11 -0,1%
EURO
37,98 -0,05%
ALTIN
2.827,03 -0,44%
BITCOIN
2.042.232,99 0,35%

Salvatore Schillaci, İtalyan Futbolunun Efsanesi Hayatını Kaybetti

59 yaşındaki Salvatore Schillaci, futbol kariyerinin ardından kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:46
Salvatore Schillaci, İtalyan Futbolunun Efsanesi Hayatını Kaybetti

İtalyan Futbolunun Unutulmaz İsimlerinden Salvatore Schillaci'yi Kaybettik

İtalyan futbolunun efsane ismi Salvatore Schillaci, 59 yaşında vefat etti. İtalya Futbol Federasyonu, Schillaci'nin 2022 yılı itibarıyla kolon kanseri tedavisi gördüğünü ve bu hastalığa yenik düştüğünü duyurdu.

Futbol Kariyeri ve Başarıları

Schillaci, kariyerinde Messina, Juventus, Inter gibi önemli kulüplerde forma giydi ve Japonya'da Jubilo Iwata takımında da oynadı. "Toto" lakabıyla anılan bu yetenekli futbolcu, özellikle 1990 FIFA Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansıyla tanındı.

Dünya Kupası Başarısı

1990 yılında İtalya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, İtalya Milli Takımı turnuvayı üçüncülükle tamamladı ve Schillaci, 6 golle turnuvanın en skorer oyuncusu oldu. Bu başarılarıyla birlikte Altın Ayakkabı ve Altın Top ödüllerini kazanmayı başardı.

Bu hafta ligde oynanacak karşılaşmalar öncesinde, Salvatore Schillaci anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecektir.

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor'un Efsane Başkanı Mustafa Şamil Ekinci Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Salvatore Schillaci, İtalyan Futbolunun Efsanesi Hayatını Kaybetti
3
Fenerbahçe, Galatasaray Derbisine Hazırlanıyor
4
Çaykur Rizespor Başkanı Turgut'tan Birlik Mesajı
5
Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest Coşkusu Başladı
6
Fenerbahçe ve Kiğılı'dan Güçlü İş Birliği
7
Genç Sporcu Arda Erhan, Atlı Okçulukta Şampiyonluk Hedefliyor

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler