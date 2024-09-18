Salvatore Schillaci, İtalyan Futbolunun Efsanesi Hayatını Kaybetti

İtalyan Futbolunun Unutulmaz İsimlerinden Salvatore Schillaci'yi Kaybettik

İtalyan futbolunun efsane ismi Salvatore Schillaci, 59 yaşında vefat etti. İtalya Futbol Federasyonu, Schillaci'nin 2022 yılı itibarıyla kolon kanseri tedavisi gördüğünü ve bu hastalığa yenik düştüğünü duyurdu.

Futbol Kariyeri ve Başarıları

Schillaci, kariyerinde Messina, Juventus, Inter gibi önemli kulüplerde forma giydi ve Japonya'da Jubilo Iwata takımında da oynadı. "Toto" lakabıyla anılan bu yetenekli futbolcu, özellikle 1990 FIFA Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansıyla tanındı.

Dünya Kupası Başarısı

1990 yılında İtalya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, İtalya Milli Takımı turnuvayı üçüncülükle tamamladı ve Schillaci, 6 golle turnuvanın en skorer oyuncusu oldu. Bu başarılarıyla birlikte Altın Ayakkabı ve Altın Top ödüllerini kazanmayı başardı.

Bu hafta ligde oynanacak karşılaşmalar öncesinde, Salvatore Schillaci anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecektir.