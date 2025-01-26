Samandağ Gençlerbirliği, Maddi Sıkıntılar Nedeniyle 7. Dakikada Sahadan Çekildi

Samandağ Gençlerbirliği, Maddi Sıkıntılar Nedeniyle Sahadan Çekildi

Ölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 17. haftasında Samandağ Gençlerbirliği Spor, Develigücü Spor Kulübü ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı maddi sıkıntılara dikkati çekmek üzere 7. dakikada sahadan çekilme kararı aldı.

Karşılaşma Detayları

Samandağ İlçe Stadı'nda gerçekleşen müsabakada, Samandağ Gençlerbirliği Spor sadece 9 futbolcuyla sahaya çıktı. Oyun alanını 7. dakikada terk eden takım, hakem Halil İbrahim Balsatan tarafından bir süre beklenmesinin ardından maçın iptaline neden oldu.

Başkanın Açıklamaları

Müsabakanın ardından konuşan Samandağ Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Umut Çakır, spor kulüplerinin yaşadığı maddi zorlukların altını çizdi. Kulübe destek çağrılarının cevap bulmadığını belirten Çakır, "Gelecek hafta bir gelişme olmaması halinde dilekçemizi verip ligden çekileceğiz," ifadelerini kullandı.

Samandağ Gençlerbirliği'nin bu eylemi, sadece yaşanan ekonomik sıkıntıları değil, aynı zamanda amatör spor camiasındaki destek eksikliğini de gözler önüne serdi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 17. haftasında Develigücü Spor Kulübü ile karşılaşan Samandağ Gençlerbirliği Spor, yaşadıkları maddi sıkıntılara dikkati çekmek için 7. dakikada sahadan çekildi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 17. haftasında Develigücü Spor Kulübü ile karşılaşan Samandağ Gençlerbirliği Spor, yaşadıkları maddi sıkıntılara dikkati çekmek için 7. dakikada sahadan çekildi.