Samet Yiğitoğlu, ABD'de Yeni Bir Başlangıç Yapıyor

Samet Yiğitoğlu ABD’ye Gidiyor

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, 20 yaşındaki pivot Samet Yiğitoğlu'nun ABD'de basketbol ve eğitim hayatına devam edeceğini açıkladı. Yiğitoğlu, kariyerini Teksas'taki Southern Methodist University'de sürdürecek.

Geçen Sezon Performansı

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayı giyen Yiğitoğlu, Türkiye Basketbol Süper Lig'inde 33 maçta ortalama 3,91 sayı ve 2,36 ribaund istatistikleri ile mücadele etti.

Samet’in yeni adımı, hem basketbol kariyeri hem de eğitim hayatı için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.