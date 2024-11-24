Sami Uğurlu: "1 Puan Kağıt Üzerinde İyi Ama Oyunun Karşılığı Değil"

Samsunspor ve Alanyaspor Maç Sonrası Değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Bu 1 puan bizim için baktığınızda kağıt üzerinde güzel bir skor, ancak oyunun karşılığı mı çok bunu söyleyemem." ifadelerini kullandı.

Samsunspor Zor Bir Deplasman

Uğurlu, Samsunspor’un iyi bir moral ve motivasyonla lige başladığını belirterek, "Samsunspor deplasmanına gelecek her takım için burası oldukça zor. Bizim için de öyleydi. Buradaki ilk maçımızdı ve bu süre zarfında kendi oyun felsefemi buraya yansıtmayı hedefledim, ancak maç yapmadık" şeklinde konuştu.

Oyun Kontrolü ve Geçiş Oyunundaki Başarılar

Alanyaspor’un geçiş oyunlarında etkili olduğunu vurgulayan Uğurlu, "Özellikle istediğimiz ikinci topları kazanıp yaptığımız geçişler olumlu ve etkiliydi. Ancak bu maçta oyunun kontrolü neredeyse tamamen Alanyaspor’daydı, 10-15 dakikalık bir süre haricinde pozisyona daha fazla giren takım bizdik" dedi.

Özgüven Sorunu ve Gelecek Umutları

Uğurlu, uzun süredir kazanamamış olmalarının öz güvenlerini etkilemesi gerektiğini belirterek, "Çok çalışıyoruz. Kendi istediklerimizi buraya yansıttığımızda, oyuncu kalitesi ve profilleriyle farklı bir Alanyaspor izleyeceğimizi biliyoruz" dedi.

Son Dakikalardaki Fırsatlar

Maçın genelinde çok fazla gol pozisyonuna girdiklerini savunan Uğurlu, "Son dakikalarda galip dönebilirdik, ancak olmadı. Bazen maç şansının da yanınızda olması gerekiyor. Hem Samsunspor hem de Alanyaspor oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, maçının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.