DOLAR
34,04 -0,18%
EURO
37,93 -0,06%
ALTIN
2.812,65 0,31%
BITCOIN
2.016.825,41 -2,66%

Şampiyon Cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a Dönüyor

Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile yeni bir sözleşme imzaladı ve başarılarına devam etmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:39
Şampiyon Cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a Dönüyor

Ayşe Begüm Onbaşı, Kulübe Dönmesinin Sevincini Yaşıyor

Ülkemizin başarılı milli cimnastikçilerinden Ayşe Begüm Onbaşı, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesine katıldı. İmza töreni sırasında, kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Turbil, Ayşe ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünya ve Avrupa şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ile yeniden çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Onunla her zaman gurur duyduk ve bundan sonraki dönemde de büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

Başarılar İçin Yeniden Bir Aradayız

Ayşe Begüm Onbaşı, uzun bir aranın ardından tekrar Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesine katılmanın mutluluğunu dile getirerek, "Burada geçmişte birçok başarı elde ettim. Şimdi tekrar bu başarıları devam ettirmek için çaba göstereceğiz. Kulübün sağladığı değer ve destek, benim için çok kıymetli. Bunu hissedebilmek, bir sporcu olarak beni çok mutlu ediyor," şeklinde konuştu.

Uluslararası Başarı İçin Hazır

Ayşe, ekibinin desteğiyle, 27-29 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Pesaro kentinde düzenlenecek olan 18. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecektir.

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yarışacak....

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yarışacak. Onbaşı, düzenlenen imza töreninde konuştu.

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yarışacak....

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yarışacak. Onbaşı, düzenlenen imza töreninde konuştu.

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yarışacak....

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yarışacak. Onbaşı, düzenlenen imza töreninde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar
2
Beşiktaş BOA, Basket Landes ile Avrupa Ligi İçin Mücadele Edecek
3
Şampiyon Cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a Dönüyor
4
Şampiyonlar Liginin 70. Sezonunda Heyecan Başlıyor
5
Antalya'da Sea To Sky Enduro Yarışı Heyecanı
6
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın Eyüpspor Maçı Sonrası Açıklamaları
7
Bursaspor, 3. Lig Maçında Rekor Taraftar Sayısıyla Göz Doldurdu

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri