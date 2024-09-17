Şampiyon Cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a Dönüyor

Ayşe Begüm Onbaşı, Kulübe Dönmesinin Sevincini Yaşıyor

Ülkemizin başarılı milli cimnastikçilerinden Ayşe Begüm Onbaşı, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesine katıldı. İmza töreni sırasında, kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Turbil, Ayşe ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünya ve Avrupa şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ile yeniden çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Onunla her zaman gurur duyduk ve bundan sonraki dönemde de büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

Başarılar İçin Yeniden Bir Aradayız

Ayşe Begüm Onbaşı, uzun bir aranın ardından tekrar Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesine katılmanın mutluluğunu dile getirerek, "Burada geçmişte birçok başarı elde ettim. Şimdi tekrar bu başarıları devam ettirmek için çaba göstereceğiz. Kulübün sağladığı değer ve destek, benim için çok kıymetli. Bunu hissedebilmek, bir sporcu olarak beni çok mutlu ediyor," şeklinde konuştu.

Uluslararası Başarı İçin Hazır

Ayşe, ekibinin desteğiyle, 27-29 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Pesaro kentinde düzenlenecek olan 18. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecektir.

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yarışacak. Onbaşı, düzenlenen imza töreninde konuştu.

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yarışacak. Onbaşı, düzenlenen imza töreninde konuştu.

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yarışacak. Onbaşı, düzenlenen imza töreninde konuştu.