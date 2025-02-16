Şampiyon Güreşçiler Olimpiyat Hedefli İlerliyor

Sivas'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda genç sporcular olimpiyat hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 12:05
Şampiyon Güreşçiler Olimpiyat Hedefli İlerliyor

Şampiyon Güreşçiler Olimpiyat Hedefli İlerliyor

Sivas'ta gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil 70 kiloda birinci olan Umut Erdoğan ve diğer güreşçiler, olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, serbest stil 61 kiloda Tolga Özbek, 70 kiloda Umut Erdoğan ve 92 kiloda Alperen Tokgöz altın madalya kazandı.

Umut Erdoğan: "Hedefim 2028 Yaz Olimpiyatları"

İstanbul Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Umut Erdoğan, 11 yaşında başladığı güreş kariyerinde birçok Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini belirtti. Geçen yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda beklediği sonuçları alamadığını dile getiren Erdoğan, "Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olarak döneceğiz. Hedefim Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları, kendimi orada görmek istiyorum" diye konuştu.

Alperen Tokgöz'ün Olimpiyat Hayali

İstanbul Bahçelievler sporcusu Alperen Tokgöz, kariyerinin ilk Türkiye şampiyonluğunu kazanmanın mutluluğunu yaşarken, "Avrupa Şampiyonası her zaman hayalimdi. Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum" dedi. Taha Akgül'ün federasyon başkanı olmasının kendileri için büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Tolga Özbek: "Hedefimiz Olimpiyatlar"

Ankara TKİ Spor güreşçisi Tolga Özbek, 14 yıllık kariyerinde 10 Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa ile dünya üçüncülüğü yaşamış bir sporcu. "Buradaki başarımızı Avrupa ve dünya şampiyonlarında göstermemiz çok önemli. İnşallah takım halinde bundan sonraki süreçte başarılarımızı sürdürürüz" açıklamasında bulundu. Özbek, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül’ün altyapıya yaptığı katkılara da vurgu yaparak, projelerinden ve desteklerinden memnun olduklarını belirtti.

Sivas'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Umut...

Sivas'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Umut Erdoğan (sağ 2), Alperen Tokgöz ve Tolga Özbek, olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.

Sivas'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Umut...

Sivas'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Umut Erdoğan (sağ 2), Alperen Tokgöz ve Tolga Özbek, olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.

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