Şampiyonlar Liginin 70. Sezonunda Heyecan Başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 70. Sezon Heyecanı

UEFA'nın düzenlediği Avrupa'nın en büyük kulüp turnuvası olan Şampiyonlar Ligi, 70. sezonuyla futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Almanya ve İtalya'nın 5'er takımıyla birlikte, İngiltere, İspanya ve Fransa'nın 4'er takımı, Portekiz, Hollanda ve Avusturya'nın 2'şer takımı ile, İskoçya, Belçika, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre'den 1'er takım lig aşamasında yer alacak.

Yenilikler ve Format Değişikliği

Değişen formatla birlikte bu sezon 36 takımın mücadele edeceği turnuvada, 8 maç sonunda ilk 8'e giren takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ila 24. sıralarda yer alan 16 takım ise çift maçlı elemelerde son 16'ya kalmak için savaşacak.

Katılacak Takımlar

Önemli Tarihler

: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Bayer Leverkusen, Stuttgart: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan: Manchester City, Liverpool, Arsenal, Aston Villa: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Girona: Brest, Lille, Monaco, Paris Saint-Germain: Sporting Lizbon, Benfica: Feyenoord, PSV: Salzburg, Sturm Graz: Celtic: Club Brugge: Kızılyıldız: Dinamo Zagreb: Slovan Bratislava: Shakhtar Donetsk: Sparta Prag: Young Boys

8. hafta maçları 29 Ocak 2025'te oynanacak. Son 16 turuna yükselebilmek için mücadele ise 11-12 ve 18-19 Şubat'ta gerçekleşecek. Turnuvanın çeyrek finalleri 8-9 ve 15-16 Nisan tarihlerinde, yarı finaller ise 29-30 Nisan ve 6-7 Mayıs'ta yapılacak. Final maçı ise 31 Mayıs'ta Münih'teki Allianz Arena'da gerçekleştirilecek.

Real Madrid'in Dominasyonu

Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı olan Real Madrid, 15 şampiyonlukla bu alanda zirvede yer alıyor. Toplamda 42 farklı takımın finale çıktığı bu prestijli organizasyonun geçmişine baktığımızda, 23 ekip kupayı kazanma başarısını gösterdi.

En çok Maça ve Gol Atan Oyuncu: Cristiano Ronaldo

Futbol dünyasında bir ikon haline gelmiş olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 187 maçla en çok mücadele eden futbolcu olma unvanını taşıyor. 141 golle de bu alanda en çok gol atan oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Real Madrid'in Rekorları

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne 43 kez katılım sağlayarak, 489 karşılaşmaya çıkarak, 294 galibiyet ve 1075 golle en çok başarıya imza atan takım olma unvanına sahiptir. Bu sayılar, kulüp tarihindeki büyük başarının birer göstergesidir.