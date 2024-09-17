Şampiyonlar Liginin 70. Sezonunda Heyecan Başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 70. Sezon Heyecanı
UEFA'nın düzenlediği Avrupa'nın en büyük kulüp turnuvası olan Şampiyonlar Ligi, 70. sezonuyla futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Almanya ve İtalya'nın 5'er takımıyla birlikte, İngiltere, İspanya ve Fransa'nın 4'er takımı, Portekiz, Hollanda ve Avusturya'nın 2'şer takımı ile, İskoçya, Belçika, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre'den 1'er takım lig aşamasında yer alacak.
Yenilikler ve Format Değişikliği
Değişen formatla birlikte bu sezon 36 takımın mücadele edeceği turnuvada, 8 maç sonunda ilk 8'e giren takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ila 24. sıralarda yer alan 16 takım ise çift maçlı elemelerde son 16'ya kalmak için savaşacak.
Katılacak TakımlarAlmanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Bayer Leverkusen, Stuttgart
İtalya: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan
İngiltere: Manchester City, Liverpool, Arsenal, Aston Villa
İspanya: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Girona
Fransa: Brest, Lille, Monaco, Paris Saint-Germain
Portekiz: Sporting Lizbon, Benfica
Hollanda: Feyenoord, PSV
Avusturya: Salzburg, Sturm Graz
İskoçya: Celtic
Belçika: Club Brugge
Sırbistan: Kızılyıldız
Hırvatistan: Dinamo Zagreb
Slovakya: Slovan Bratislava
Ukrayna: Shakhtar Donetsk
Çekya: Sparta Prag
İsviçre: Young Boys
Önemli Tarihler
8. hafta maçları 29 Ocak 2025'te oynanacak. Son 16 turuna yükselebilmek için mücadele ise 11-12 ve 18-19 Şubat'ta gerçekleşecek. Turnuvanın çeyrek finalleri 8-9 ve 15-16 Nisan tarihlerinde, yarı finaller ise 29-30 Nisan ve 6-7 Mayıs'ta yapılacak. Final maçı ise 31 Mayıs'ta Münih'teki Allianz Arena'da gerçekleştirilecek.
Real Madrid'in Dominasyonu
Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı olan Real Madrid, 15 şampiyonlukla bu alanda zirvede yer alıyor. Toplamda 42 farklı takımın finale çıktığı bu prestijli organizasyonun geçmişine baktığımızda, 23 ekip kupayı kazanma başarısını gösterdi.
En çok Maça ve Gol Atan Oyuncu: Cristiano Ronaldo
Futbol dünyasında bir ikon haline gelmiş olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 187 maçla en çok mücadele eden futbolcu olma unvanını taşıyor. 141 golle de bu alanda en çok gol atan oyuncu olarak dikkat çekiyor.
Real Madrid'in Rekorları
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne 43 kez katılım sağlayarak, 489 karşılaşmaya çıkarak, 294 galibiyet ve 1075 golle en çok başarıya imza atan takım olma unvanına sahiptir. Bu sayılar, kulüp tarihindeki büyük başarının birer göstergesidir.