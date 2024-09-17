DOLAR
34,04 -0,18%
EURO
37,93 -0,06%
ALTIN
2.812,65 0,31%
BITCOIN
2.016.825,41 -2,66%

Şampiyonlar Liginin 70. Sezonunda Heyecan Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 70. sezonu, büyük bir rekabetle başlıyor. İşte detaylar ve takımlar.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:48
Şampiyonlar Liginin 70. Sezonunda Heyecan Başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 70. Sezon Heyecanı

UEFA'nın düzenlediği Avrupa'nın en büyük kulüp turnuvası olan Şampiyonlar Ligi, 70. sezonuyla futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Almanya ve İtalya'nın 5'er takımıyla birlikte, İngiltere, İspanya ve Fransa'nın 4'er takımı, Portekiz, Hollanda ve Avusturya'nın 2'şer takımı ile, İskoçya, Belçika, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre'den 1'er takım lig aşamasında yer alacak.

Yenilikler ve Format Değişikliği

Değişen formatla birlikte bu sezon 36 takımın mücadele edeceği turnuvada, 8 maç sonunda ilk 8'e giren takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ila 24. sıralarda yer alan 16 takım ise çift maçlı elemelerde son 16'ya kalmak için savaşacak.

Katılacak Takımlar

Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Bayer Leverkusen, Stuttgart
İtalya: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan
İngiltere: Manchester City, Liverpool, Arsenal, Aston Villa
İspanya: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Girona
Fransa: Brest, Lille, Monaco, Paris Saint-Germain
Portekiz: Sporting Lizbon, Benfica
Hollanda: Feyenoord, PSV
Avusturya: Salzburg, Sturm Graz
İskoçya: Celtic
Belçika: Club Brugge
Sırbistan: Kızılyıldız
Hırvatistan: Dinamo Zagreb
Slovakya: Slovan Bratislava
Ukrayna: Shakhtar Donetsk
Çekya: Sparta Prag
İsviçre: Young Boys

Önemli Tarihler

8. hafta maçları 29 Ocak 2025'te oynanacak. Son 16 turuna yükselebilmek için mücadele ise 11-12 ve 18-19 Şubat'ta gerçekleşecek. Turnuvanın çeyrek finalleri 8-9 ve 15-16 Nisan tarihlerinde, yarı finaller ise 29-30 Nisan ve 6-7 Mayıs'ta yapılacak. Final maçı ise 31 Mayıs'ta Münih'teki Allianz Arena'da gerçekleştirilecek.

Real Madrid'in Dominasyonu

Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı olan Real Madrid, 15 şampiyonlukla bu alanda zirvede yer alıyor. Toplamda 42 farklı takımın finale çıktığı bu prestijli organizasyonun geçmişine baktığımızda, 23 ekip kupayı kazanma başarısını gösterdi.

En çok Maça ve Gol Atan Oyuncu: Cristiano Ronaldo

Futbol dünyasında bir ikon haline gelmiş olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 187 maçla en çok mücadele eden futbolcu olma unvanını taşıyor. 141 golle de bu alanda en çok gol atan oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Real Madrid'in Rekorları

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne 43 kez katılım sağlayarak, 489 karşılaşmaya çıkarak, 294 galibiyet ve 1075 golle en çok başarıya imza atan takım olma unvanına sahiptir. Bu sayılar, kulüp tarihindeki büyük başarının birer göstergesidir.

İLGİLİ HABERLER

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar
2
Beşiktaş BOA, Basket Landes ile Avrupa Ligi İçin Mücadele Edecek
3
Şampiyon Cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a Dönüyor
4
Armin Hodzic, Manisa FK ile Büyük Başarılar Hedefliyor
5
Şampiyonlar Liginin 70. Sezonunda Heyecan Başlıyor
6
Antalya'da Sea To Sky Enduro Yarışı Heyecanı
7
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın Eyüpspor Maçı Sonrası Açıklamaları

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri