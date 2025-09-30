Samsun Açık WTA 125'te Ana Tablo Eleme Maçları Tamamlandı

Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde, Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda ana tablo eleme karşılaşmaları tamamlandı. Organizasyon, Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla ve Karadeniz'de ilk kez düzenleniyor.

Turnuva ve Katılım

Turnuva, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) resmi takviminde yer alıyor ve 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçi mücadele ediyor. Organizasyonun üçüncü gününde ana tablo eleme maçları Green Golf ve Tenis Kulübü kortlarında oynandı.

Eleme Maçları ve Sonuçlar

Günün maçları sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle başlamada aksama yaşadı; sabah 3 müsabaka ertelendi. Gün içinde toplam 3 karşılaşma gerçekleştirildi.

Çağla Büyükakçay ile Birleşik Krallık'tan Emily Appleton arasındaki karşılaşmada milli tenisçi Çağla Büyükakçay 2-1 yenilerek elendi.

Günün ikinci müsabakasında Alman sporcu Werder Caroline, rakibi Fransız Tessah Andrianjafitrimo'yu 2-1 ile geçti.

Günün son karşılaşmasında ise İtalyan tenisçi Lucrezia Stefanimi, Polonyalı rakibi Linda Klimovicova'yı 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.