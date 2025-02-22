Samsun'da Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası: Türkiye 5 Altın Madalya Kazandı

Türkiye, Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde 5 altın ve bir gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 14:29
Samsun'da Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası: Türkiye 5 Altın Madalya Kazandı

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun'da Devam Ediyor

Türkiye, Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonanın dördüncü gününde 25 ülkeden sporcular, klasik, makaralı yay ve barebow (yalın yay) branşlarında takım final atışlarında yer aldı.

Altın Madalyalar Türkiye'nin

Klasik yay 21 yaş altı erkeklerde Berkay Akkoyun, Mustafa Özdemir ve Kutay Tek'in oluşturduğu Türk Milli Takımı, altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Kadınlarda ise Melissa Ahmed, Elif Gökkır ve Dünya Yenihayat birinciliği elde ederek şampiyon oldu.

Makaralı yay 21 yaş altı erkeklerde İtalya Milli Takımı altın madalyaya ulaşırken, Eren Kırca ve Batuhan Levent Sağlam'dan oluşan Türk Milli Takımı gümüş madalya ile ödüllendirildi. Kadınlarda ise milli sporcular Selin Çakır, Hatice Eftal Köse ve Begüm Yuva, altın madalya sahibi oldu.

Barebow 21 yaş altı kategorisinde ise Yunus Dursun, Ufuk Genç ve Efe Kızılkaya'dan oluşan erkek ekibi, ayrıca Ecem Dilara Deniz, Melisa Sağdaş ve Sude Sündüz Tak'tan oluşan kadın ekibi de altın madalya kazandı.

Başarılarıyla Gururlandılar

Şampiyon olan Türk sporcular, Avrupa şampiyonu olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Melissa Ahmed, Elif Gökkır ve Dünya Yenihayat, basın mensuplarına yaptıkları açıklamada bu başarıyı paylaşmanın heyecanını dile getirdi. Aynı şekilde Berkay Akkoyun, Mustafa Özdemir ve Kutay Tek ise ev sahibi avantajını kullanarak burada şampiyon olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yarın sona erecek olan organizasyon, bireysel final atışları ile devam edecek.

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