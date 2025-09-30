Samsun Open WTA 125 Tanıtıldı: 26 Ülkeden Yaklaşık 50 Sporcu, Gelir Mehmetçik Vakfı'na

Yayın Tarihi: 30.09.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 19:00
Uluslararası Samsun Open WTA 125 Tanıtımı Samsun'da Yapıldı

Samsun'da Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvasının basın lansmanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Tesislerinde gerçekleştirildi.

Federasyon Başkanı: Türkiye Tenisi Uluslararası Arenada Yükseliyor

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, lansmanda turnuvanın yalnızca bir müsabaka olmadığını, aynı zamanda Türkiye tenisinin uluslararası alandaki yükselişinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Müderrisgil, WTA 125 resmi takviminde yer alan organizasyonun 26 ülkeden yaklaşık 50 sporcuyu buluşturduğuna dikkat çekti ve etkinliğin Samsun'un spor kent kimliğini güçlendireceğini vurguladı.

Müderrisgil, turnuvanın sporun ötesinde kültürel etkileşim ve dostluğun merkezi olacağını belirterek, tenis sporunun fair-play ve disiplin simgesi olduğunu ifade etti. Ayrıca, turnuvanın yarı final ve final etaplarından elde edilecek gelirlerin Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak olmasını visioner bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

Federasyon başkanı, bu tür organizasyonların Türk tenisçileri için önemli fırsatlar yarattığını; ülkemiz sporcularının wildcard ile katılma hakkı elde ederek dünya sıralamasında ilerlemelerine katkı sağladığını söyledi. Müderrisgil, Samsun Open WTA 125'i Türkiye Tenis Federasyonu'nun "herkes için tenis" vizyonunun somut örneklerinden biri olarak değerlendirdi.

Belediye Başkanı: Samsun Dünya Spor Sahnesinde

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, turnuvanın Samsun'u uluslararası spor sahnesinde öne çıkaracağını belirtti. Doğan, profesyonel kadın tenisçilerin mücadele edeceği organizasyonun şehrin marka değerini güçlendireceğini ve Samsun'u bir spor destinasyonu olarak konumlandırma hedefine katkı sağlayacağını söyledi.

Doğan, turnuvanın Kadınlar Tenis Birliği resmi takviminde yer aldığını, dünyanın dört bir yanından önemli oyuncuları ağırlayacağını ve organizasyonun final gelirlerinin Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını yineleyerek, tüm maçların halka açık ve ücretsiz olduğunu kaydetti.

Yıldız İsimler ve Yerli Sporcuların Mesajı

Çek oyuncu Karolina Pliskova, Samsun'da keyifli zaman geçirdiğini belirterek maçlara tüm spor severleri davet etti.

Milli tenisçi İpek Öz ise bu turnuvanın Türkiye'de düzenlenen 4. WTA organizasyonu olduğunu hatırlattı; diğer üçünün Antalya'da yapıldığını belirterek, bu tür etkinliklerin Türk tenisçiler için sıralamada yükselme fırsatı sunduğunu ve gençlere örnek teşkil edecek isimlerin varlığının tenise ilgiyi artıracağını söyledi.

Turnuva, hem uluslararası rekabeti hem de yerel sporun gelişimini destekleyen bir platform olarak Samsun'da tenisseverlerle buluşuyor.

