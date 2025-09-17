Samsunspor 0-0 Kasımpaşa — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig'de ertelenen Samsunspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı; her iki takım da etkili ataklar geliştirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 21:03
Samsunspor 0-0 Kasımpaşa — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

Samsunspor 0-0 Kasımpaşa — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Samsunspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada Samsunspor'un atağında Tomasson'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'e çarparak oyun alanına döndü.

11. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı serbest atışı Winck kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda topu son anda kaleci Okan Kocuk, yatarak uzaklaştırdı.

21. dakikada Tomasson'un pasında ceza sahası içindeki Mouandilmadji'nin yerden şutunda defans, topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göztepe, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
2
Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 2-2 Corendon Alanyaspor
3
Trendyol Süper Lig: Samsunspor 0-0 Kasımpaşa
4
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü 2-0 Mağlup Etti | Trendyol Süper Lig
5
Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor: Kadıköy'de 2 Puan Kaybı
6
Real Madrid-Marsilya maçında Filistin bayraklarına izin verilmedi
7
15 Yaş Altı Milli Takımı UEFA Gelişim Turnuvası'nda Belarus'u 3-2 Yendi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa