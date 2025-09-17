Samsunspor 0-0 Kasımpaşa — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)
İlk Yarı Özeti
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Samsunspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
4. dakikada Samsunspor'un atağında Tomasson'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'e çarparak oyun alanına döndü.
11. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı serbest atışı Winck kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda topu son anda kaleci Okan Kocuk, yatarak uzaklaştırdı.
21. dakikada Tomasson'un pasında ceza sahası içindeki Mouandilmadji'nin yerden şutunda defans, topu son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.