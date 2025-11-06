Samsunspor 1-0 Hamrun — UEFA Konferans Ligi (İlk Yarı)

Samsunspor, İlk Yarıyı 1-0 Önde Tamamladı

UEFA Konferans Ligi 3. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında Malta temsilcisi Hamrun karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Karşılaşmanın tek golünü 18. dakikada Carlo Holse kaydetti.

İlk yarı dakikaları

12. dakikada Koffi’nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Okan Kocuk topu çeldi.

16. dakikada Zeki Yavru’nun sağdan ortasında ceza sahası içinde Mouandilmadji’nin kafa vuruşunda kaleci Bonello topu son anda kurtardı.

18. dakikada Emre’nin ara pasına iyi hareketlenen Holse’nin ters ayağıyla şutunda top ağlara gitti. VAR kontrolü sonrası gol geçerli sayıldı. 1-0

29. dakikada Emre’nin kaleciyi geçtiği topta defans topu çizgiden çevirdi. Devamında Holse meşin yuvarlağı filelere yollasa da hakem golde faul tespit ederek iptal etti.

45+3. dakikada Holse’nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mouandilmadji’nin şutunda top direğin sağından az farkla auta çıktı.

Maç Detayları

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Bulat Sariyev, Sergei Vassyutin, Denis Labashov

Gol: Holse (dk. 18) (Samsunspor)

Sarı kart: Mbong (Hamrun)

Takım Kadroları

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Emre Kılınç, Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Joe Mendes, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Çift, Tahsin Bülbül, Frank Atoen, Deniz Şeker

Teknik Direktör: Thomas Reis

Hamrun: Henry Bonello, Petrillo Compri, Ognjen Bjelicic, Vincenzo Polito, Ryan Camenzuni, Marcelina Emerson, Ante Coric, Matias Garcia, Joseph Mbong, Semir Smajlagic, Philippe Koffi

Yedekler: Celio Filho, Nikolai Micallef, Sven Xerri, Daniel Letherby, Shaissen Attard, Saliou Camilleri, Jovan Cadenovic, Domantas Simkus, Merlin Hadzi, Eder Domingos, Stijn Meijer

Teknik Direktör: Giacomo Modica

UEFA KONFERANS LİGİ 3. HAFTA MAÇINDA SAMSUNSPOR, SAHASINDA MALTA EKİBİ HAMRUN İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI TÜRK TEMSİLCİSİNİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI.