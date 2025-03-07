Samsunspor, Adana Demirspor Maçında Galibiyet Hedefliyor

Samsunspor'dan Adana Demirspor Maçına Hazırlık

Trendyol Süper Lig takımlarından Reeder Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, 9 Mart Pazar günü oynayacakları Adana Demirspor maçında galibiyet hedeflediklerini ifade etti. Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, rakiplerinin zor bir durumda olduğunu belirtti.

Zor Bir Maç Bizi Bekliyor

Reis, "Adana Demirspor'un ligde kalabilmesi çok zor, fakat bu durum, oyuncuların kendilerini gösterme çabalarını etkilemeyecek. Özellikle gelecek sezonda yeni takımlara geçmek isteyen birçok oyuncu, elinden geleni yapacaktır. Bu nedenle, bizi zor bir maç bekliyor. Planımız bu maçı kazanmak ve puanları Samsun'da bırakmak" ifadelerini kullandı.

Agresif Oyun Stratejisi

Rakipleri karşısında daha agresif bir oyun sergilemeleri gerektiğini vurgulayan Reis, "Adana Demirspor'un bizden puan ya da puanlar almasına fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Üçüncülük Mücadelesi

Beşiktaş ile üçüncülük için mücadele ettiklerini ve sadece Beşiktaş değil, Eyüpspor ve Göztepe gibi diğer rakiplerin de iyi performans gösterdiğini belirten Reis, "Takımımızın gösterdiği performans çok önemli. Sezonun başında kimse bizim Beşiktaş ile bu haftalarda mücadele edeceğimizi tahmin etmezdi. Ancak şimdiye kadar iyi bir performans gösterdik ve Adana Demirspor karşısında da bu başarıyı sürdürmek istiyoruz" diye ekledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, 9 Mart Pazar günü sahalarında oynayacakları Adana Demirspor maçını değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, 9 Mart Pazar günü sahalarında oynayacakları Adana Demirspor maçını değerlendirdi.