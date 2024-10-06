Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de Önemli Maç

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında gerçekleşen karşılaşmada Samsunspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Samsunspor'un 3-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın 49. dakikasında İzzet Çelik'in pası ile hareketlenen Ali Yavuz Kol, ceza sahasında vuruş yapmasına rağmen top auta gitti.

58. dakikada Samsunspor, Moundilmadji'nin kafa pası ile eşitliği sağladı. Muja, ceza sahasında düzgün bir vuruş yaparak skoru 1-1 yaptı.

Yalnızca bir dakika sonra, Samsunspor yine etkili bir şekilde geldi; ancak, Muja’nın şutunu Vedat Karakuş kurtardı. 67. dakikada, Fougeu'nun pasıyla Yusuf Barası, kaleci Okan Kocuk tarafından iki hamlede kontrol edilerek durduruldu.

Son Dakikalar ve Skor

Mücadelenin sonlarına yaklaşıldığında, 90+3. dakikada Samsunspor, sol kanattan kazandığı kornerle Dimata'nın kafa vuruşu ile öne geçti: 1-2.

90+10. dakikada Dimata'nın asistine Soner Aydoğdu ile cevap veren Samsunspor, maçın sonucunu belirleyerek farkı 2'ye çıkardı: 1-3.

Samsunspor, bu önemli galibiyetle ligdeki konumunu güçlendirdi.