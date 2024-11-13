Samsunspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, Alanyaspor Maçının Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, 24 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor.

Takım, Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanına ısınma koşusu ile başladı. Antrenman, sürat çalışmasının ardından dar alan oyunu ile sona erdi. Bu idmanda, milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı öğrenildi.

Karadeniz temsilcisi, milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara nedeniyle futbolcularına yapılan bu idmanın ardından 4 gün izin verdi. Samsunspor, iznin ardından Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına 18 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.