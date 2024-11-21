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Samsunspor, Alanyaspor Maçında Galibiyet Peşinde

Samsunspor, Alanyaspor ile oynayacakları maçta galip gelerek yeni bir serinin başlangıcını hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:47
Samsunspor, Alanyaspor Maçında Galibiyet Peşinde

Samsunspor, Alanyaspor Maçında Galibiyet Peşinde

Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, 24 Kasım Pazar günü sahalarında Corendon Alanyaspor ile yapacakları maçı kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedeflediklerini ifade etti.

Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında Alanyaspor'un son teknik direktör değişikliğine dikkat çekti. Bu durumun, rakiplerinin hangi oyun planıyla sahada olacağını analiz etmelerini zorlaştırdığını belirten Reis, "Eğer eski hocalarıyla devam etmiş olsalardı belki onları analiz etmek daha rahat olabilirdi ama oyuncularını tanıyoruz. Sahada neler yapabileceklerini biliyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı tamamladık," dedi.

Takımın yalnızca Celil Yüksel'in sakatlığından etkilendiğinin altını çizen Reis, Benasser'in ise sarı kart cezası nedeniyle bu maçta yer almayacağını vurguladı. Ayrıca, milli takımlara giden oyuncuların erken döndüğünü sözlerine ekledi.

Takım Motivasyonu ve Performans Analizi

"Tüm kadromuzla yüksek seviyede antrenmanlar yapıyoruz. Takım tamamen konsantre olmuş durumda. Bu maçın bizim için önemi büyük," diyen Reis, rakiplerinin ofansif gücüne dikkat çekerek, defansif anlamda oldukça dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. "Bu maçı kazanıp yeni bir seriye başlamak istiyoruz," şeklinde konuştu.

Alanyaspor karşılaşmasının ardından Sipay Bodrum FK ile evlerinde oynayacaklarını kaydeden Reis, "Umarım bu iki karşılaşma evimizde oynayacağımız için avantaj olur. Taraftarımızın desteğiyle bu mücadelelerden galip ayrılmak istiyoruz. Bu iki maçı kazanırsak, çok iyi bir pozisyona ulaşırız," dedi.

Koşu Performansı ve Analiz

Reis ayrıca, oyuncuların saha içindeki koşu performanslarının önemine değindi. "Takımın kaç kilometre koştuğundan çok, nasıl koştuğu önemli. O koşuları doğru yapmak benim için çok daha değerli," diye vurguladı. Özellikle son dakikalara kadar mücadele edebilen bir takım olduklarını belirten Reis, Türkiye'de topun oyunda kaldığı sürenin yeterli olmadığını düşünerek, Almanya'daki standartlarla karşılaştırma yaptı.

"Takım olarak son dakikaya kadar savaşıp, gol atmasını bilen bir takımız. Bu da fiziksel anlamda hazır olduğumuzun bir göstergesi," şeklinde sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Nuri Asan...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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