Samsunspor, Alanyaspor'u İlk Yarıda Geçti: 1-0

Trendyol Süper Lig: Samsunspor - Alanyaspor Maçı İlk Yarıda Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Reeder Samsunspor ve Corendon Alanyaspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takım Reeder Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlk Yarıda Öne Geçen Samsunspor

Maçın 18. dakikasında Samsunspor'un sağ taraftan geliştirdiği atakta, Dimata ceza sahasına girdi ancak yaptığı ortada Emre Kılınç, kafa vuruşunu direğin dibinden auta atarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

29. dakikada ise Alanyaspor'un atağında Augusto'nun ceza sahasına yaptığı ortada Makouta iyi bir yükseliş ile kafa vuruşunu yaptı fakat top üstten auta gitti.

35. dakikada ev sahibi takım Reeder Samsunspor, ani gelişen bir atakla öne geçti. Emre Kılınç'ın pasında buluşan Dimata, defanstan sıyrılarak sert bir vuruş yaptı ve top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın yanından ağlarla buluştu: 1-0.

39. dakikada Samsunspor'un atağında Zeki Yavru'nun pası ile ceza sahası içinde bomboş pozisyonda kalan Sonar Aydoğdu'nun kötü vuruşu yandan auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı, Reeder Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Özel Anlar

Maç öncesinde Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen ve Futbol Direktörü Fuat Çapa, geçen yıl çalıştırdıkları teknik direktör Markus Gisdol'a plaket ve çiçek takdim etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.