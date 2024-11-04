DOLAR
34,34 0,01%
EURO
37,38 -0,02%
ALTIN
3.021,46 0,02%
BITCOIN
2.317.845,17 -0,11%

Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Thomas Reis, takımının güçlü performansı ve galibiyetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 23:02
Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Samsunspor, Antalyaspor'u Yenmeyi Başardı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, ONVO Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, galibiyetin tamamen hak edilmiş olduğunu vurguladı.

Açıklamalarda Bulundu

Reis, oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik ederken, takımın sergilediği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Çok hak edilmiş bir galibiyet aldık. Takım olarak iyi bir oyun sergiledik. Kontra ataklarda bazı zamanlarda iyi tercihler yapamadık, fakat genel performanstan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki Maç Hakkında Düşünceleri

Reis, ligde 25 puana ulaştıklarını belirterek, "Ligin gelecek haftasında Galatasaray ile karşılaşacağız. Bu maç, benim için Galatasaray karşılaşmasından daha önemli. 25 puana ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Galatasaray, ligin en iyi takımlarından biri, bu yüzden zor bir maç olacağını biliyoruz." dedi.

Başarıları Değerlendirdi

Reis, takımın sezonun ilk 10 haftasında gösterdiği başarıya da değinerek, "Samsunspor'un tarihi açısından en iyi başlangıcı yapmak beni mutlu ediyor. Takım oluştururken çeşitli zorluklar yaşıyorum. Örneğin, Kasımpaşa maçında Soner Aydoğdu çok iyi bir performans gösterdi, fakat bu maçta yedek kaldı. Bu tür kararlar almak zorundayım, ama oyuncularım bu duruma saygı gösteriyorlar." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ONVO Antalyaspor'u sahasında 2-0 yenen Samsunspor'un teknik...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ONVO Antalyaspor'u sahasında 2-0 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ONVO Antalyaspor'u sahasında 2-0 yenen Samsunspor'un teknik...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ONVO Antalyaspor'u sahasında 2-0 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası Finali İstanbul'da
2
Gençlerbirliği'den Önemli Galibiyet: 2-1
3
Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti
4
Trendyol 1. Lig'de 11. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
5
ONVO Antalyaspor'lu Mehmet Aurelio'dan Maç Değerlendirmesi
6
Siltaş Yapı Pendikspor, Manisa FK'yi 1-0 Yenerek 11. Haftayı Kazançla Tamamladı
7
Trendyol Süper Lig'de 11. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak