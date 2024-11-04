Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Samsunspor, Antalyaspor'u Yenmeyi Başardı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, ONVO Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, galibiyetin tamamen hak edilmiş olduğunu vurguladı.

Açıklamalarda Bulundu

Reis, oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik ederken, takımın sergilediği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Çok hak edilmiş bir galibiyet aldık. Takım olarak iyi bir oyun sergiledik. Kontra ataklarda bazı zamanlarda iyi tercihler yapamadık, fakat genel performanstan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki Maç Hakkında Düşünceleri

Reis, ligde 25 puana ulaştıklarını belirterek, "Ligin gelecek haftasında Galatasaray ile karşılaşacağız. Bu maç, benim için Galatasaray karşılaşmasından daha önemli. 25 puana ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Galatasaray, ligin en iyi takımlarından biri, bu yüzden zor bir maç olacağını biliyoruz." dedi.

Başarıları Değerlendirdi

Reis, takımın sezonun ilk 10 haftasında gösterdiği başarıya da değinerek, "Samsunspor'un tarihi açısından en iyi başlangıcı yapmak beni mutlu ediyor. Takım oluştururken çeşitli zorluklar yaşıyorum. Örneğin, Kasımpaşa maçında Soner Aydoğdu çok iyi bir performans gösterdi, fakat bu maçta yedek kaldı. Bu tür kararlar almak zorundayım, ama oyuncularım bu duruma saygı gösteriyorlar." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ONVO Antalyaspor'u sahasında 2-0 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ONVO Antalyaspor'u sahasında 2-0 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.