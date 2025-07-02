Samsunspor, Antoine Makoumbou ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'deki kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp, Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Makoumbou, Atatürklü arma için sahada olacak ve yeni sezonun gücüne güç katacak. Yeni yolculuğunda başarılar Antoine" ifadesine yer verildi.

26 yaşındaki Makoumbou, geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de 33 maçta forma giydi. Yeni transfer, Samsunspor'un orta sahasını canlandırması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.