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Samsunspor, Antoine Makoumbou ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Samsunspor, Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Yeni sezon için hedefler yüksek.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 23:21
Samsunspor, Antoine Makoumbou ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'deki kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp, Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Makoumbou, Atatürklü arma için sahada olacak ve yeni sezonun gücüne güç katacak. Yeni yolculuğunda başarılar Antoine" ifadesine yer verildi.

26 yaşındaki Makoumbou, geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de 33 maçta forma giydi. Yeni transfer, Samsunspor'un orta sahasını canlandırması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ile 4...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

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