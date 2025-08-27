Samsunspor, Arbnor Muja'yı Sint-Truidense V.V.'ye kiraladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Arnavut futbolcu Arbnor Muja'yı Belçika ekibi Sint-Truidense V.V.'ye kiraladığını açıkladı.
Transfer Detayları
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, 26 yaşındaki Muja, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Sint-Truidense V.V. forması giyecek.
Arnavut sol kanat oyuncusu Muja, Samsunspor formasıyla çıktığı 50 maçta toplam 4 gol kaydetti.
Kulüp, transferle ilgili yaptığı kısa açıklamada oyuncunun geçici transferi konusunda bilgi verdi.