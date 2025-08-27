DOLAR
Samsunspor, Arbnor Muja'yı Sint-Truidense V.V.'ye kiraladı

Samsunspor, Arnavut sol kanat Arbnor Muja'yı 2025-26 sezon sonuna kadar Belçika ekibi Sint-Truidense V.V.'ye kiraladı. Muja, Samsunspor'da 50 maçta 4 gol attı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 21:50
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Arnavut futbolcu Arbnor Muja'yı Belçika ekibi Sint-Truidense V.V.'ye kiraladığını açıkladı.

Transfer Detayları

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, 26 yaşındaki Muja, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Sint-Truidense V.V. forması giyecek.

Arnavut sol kanat oyuncusu Muja, Samsunspor formasıyla çıktığı 50 maçta toplam 4 gol kaydetti.

Kulüp, transferle ilgili yaptığı kısa açıklamada oyuncunun geçici transferi konusunda bilgi verdi.

