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Samsunspor, Başakşehir Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:57
Samsunspor, Başakşehir Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, Başakşehir Maçına Odaklandı

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanın Detayları

Kırmızı-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenman, dinamik ısınma, koordinasyon ve dar alanda pas çalışması ile başladı.

Futbolcular, antrenmanı taktik çalışması ile tamamladı. Karadeniz ekibi, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam etti. Antrenmanda Carlo Holse de (solda) yer aldı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam etti. Antrenmanda Carlo Holse de (solda) yer aldı.

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