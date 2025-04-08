Samsunspor Başkan Vekili Bilen'den Avrupa'ya Yolculuk Vurgusu

Samsunspor'dan Avrupa'ya Hedef Büyüttü

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, takımın Galatasaray ile oynayacağı zorlu mücadele öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Bilen, "Bizi ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın şampiyonluğu zerre kadar ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek şey var, biz bu takımı Avrupa'ya götürmek istiyoruz" dedi.

Galatasaray Maçına Özel Hazırlık

31. hafta da Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacaklarını belirten Bilen, "Galatasaray maçına kazanmak için çıkacağız. Avrupa'ya gitme yolunda mevcut konumuzu korumak gerekiyor. 22 haftadır bu avantajı kullanmak istiyoruz" diye ekledi. Sakatlıklara rağmen sağlık ekibinin tüm gücünü seferber ettiğini ifade eden Bilen, takımın fedakarlık yapma arzusunda olduğunu vurguladı.

Mücadele Ruhu ve Adalet İsteği

Bilen, Samsunspor'un mücadele ruhunun her zaman sürdüğünü belirterek, "Son düdüğe kadar Galatasaray maçında elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. Ayrıca, hakemin konuşulmadığı bir maç istemediklerini dile getirerek, "Bütün Türkiye'nin gözü kulağı bu maçta olacak. Hakem atamaları özenle yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Tahkim ve Yürütme Üzerine Açıklamalar

Bilen, Türk hakemlerine karşı bir tutumlarının olmadığını, adaletli ve doğru kararlar verilmesini beklediklerini kaydederek, "Bu sezon birçok maçta yanlış kararlar yüzünden puan kaybı yaşadık" dedi. Galatasaray ve diğer önemli maçlarda gerçekleştirilecek prim uygulamaları hakkında da, "Hiçbir maç ayrı bir özelliğe sahip değil. Prim sistemi sezon başında belirlenen şartlara göre uygulanacaktır" diyerek spekülasyonlara son verdi.

Reeder Samsunspor'un Başkan Vekili Veysel Bilen, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahalarında oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.