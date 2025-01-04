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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Avrupa Hedefi

Yüksel Yıldırım, ikinci yarıda Avrupa hayalini gerçekleştireceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 23:15
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Avrupa Hedefi

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Çarpıcı Açıklamalar

Reeder Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, "İkinci yarı biz artık Samsun şehrinin hayali olan Avrupa'ya doğru yola çıkacağız" dedi. Yıldırım, basın mensuplarına Trabzonspor ile oynadıkları ve 2-1 galip geldikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Galibiyetin Önemi

Yıldırım, bu karşılaşmanın haftanın en önemli maçı olduğunu belirterek, futbolcularından karşılaşma öncesinde 3 puan talep ettiğini söyledi. Samsunspor'un lige, oyun stili ile renk kattığını vurgulayan Yıldırım, "Gerçek takım gibi oynuyoruz artık. Her maça puan ve puanlar için çıkıyoruz. Evimizde veya deplasmanda fark etmiyor" ifadelerini kullandı.

Gelecek Maç ve Hedefler

Ligde gelecek hafta Kayserispor ile karşılaşacaklarına dikkat çeken Yıldırım, "Ondan da 3 puanla çıkmak istiyoruz. Arkamızdaki rakibimiz Eyüpspor ile puan farkını 3 çıkardık. Onlar haftaya bay geçecek. Biz Kayseri'de olacağız. Oradan puan veya puanlar alırsak, yani ilk yarıyı belki 3 puan, belki 6 puan farkla bitirirsek, ikinci yarı biz artık Samsun şehrinin hayali olan Avrupa'ya doğru yola çıkacağız" diye ekledi.

Reeder Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, 2-1 galip geldikleri Trabzonspor karşılaşmasının...

Reeder Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, 2-1 galip geldikleri Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

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