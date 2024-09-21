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Samsunspor, Çaykur Rizespor ile Zorlu Deplasmanda Karşılaşacak

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 17.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 12:04
Samsunspor, Çaykur Rizespor ile Zorlu Deplasmanda Karşılaşacak

Samsunspor, Çaykur Rizespor ile Yarın Karşılaşacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda mücadele edecek. Maç, Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak.

Maçın Detayları ve Hakem

Böylece hem Samsunspor'un hem de Rizespor'un bu önemli karşılaşması, hakem Kadir Sağlam tarafından yönetilecek. Samsun ekibi, ligin ilk 5 haftası geride kalan dönemde 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı.

Deplasmandaki Başarılar

Samsunspor, bu sezon deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanmayı başardı. Takım, Gaziantep FK'yi 1-0 ve Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Bu karşılaşma öncesinde iyi bir form grafiği çizen Samsunspor'un kadrosunda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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