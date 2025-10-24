Samsunspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Samsunspor, 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Thomas Reis yönetiminde başladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 19:54
Trendyol Süper Lig 10. hafta öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde çalışma

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi ve çalışma yaklaşık 1 saat sürdü.

Futbolcular antrenmana ısınma koşusuyla başladı; antrenman, oyuncuların günü dar alanda çift kale maç yaparak tamamlamasıyla son buldu.

Sakatlıkları bulunan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin antrenmana katılmadı.

