Samsunspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Samsunspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına start verdi

Trendyol Süper Lig 10. hafta öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde çalışma

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi ve çalışma yaklaşık 1 saat sürdü.

Futbolcular antrenmana ısınma koşusuyla başladı; antrenman, oyuncuların günü dar alanda çift kale maç yaparak tamamlamasıyla son buldu.

Sakatlıkları bulunan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin antrenmana katılmadı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktörü Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmanda Eyüp Aydın (solda) ile Antoine Makoumbou (sağda) ile karşılaştı.