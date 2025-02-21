Samsunspor, Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor

Reeder Samsunspor, Trendoyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Önemli mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Maçın hakemliğini ise Halil Umut Meler yapacak.

Ligdeki Durum ve Hedefler

Samsun ekibi, ligin ilk 23 maçında 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak toplamda 46 puan topladı ve ligde üçüncü sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'ni hedefleyen kırmızı-beyazlı takım, Çaykur Rizespor maçını kazanarak hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı umuyor.

Ceza Sınırındaki İsimler

Samsunspor, Çaykur Rizespor maçı öncesinde 4 oyuncusu ile sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Olivier Ntcham, Carlo Holse, Celil Yüksel ve Arbnor Muja, bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecekler.

Mücadelede Eksik Oyuncular

Öte yandan, Samsun ekibinde Marc Bola ile Marius Mouandilmadji, kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecekler. Bu durum, futbolseverler tarafından dikkatle izleniyor.

İlk Yarıda Eşleşme

Ligin ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşmayı Samsunspor, 1-0 skorla kazanmıştı.