Samsunspor'dan Bodrum FK Maçı İçin Yoğun Hazırlık

Samsunspor, Bodrum FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı karşılaşma için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Takım, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaklaşık bir saat süreyle antrenman gerçekleştirdi. Çalışmalara ısınma ve dar alan oyunuyla başlayan futbolcular, daha sonra taktik ağırlıklı bir antrenmanla programlarını devam ettirdi.

Samsun ekibi, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Laura (solda) ve Soner Gönül (sağda) bir pozisyonda mücadele etti.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Laura (solda) ve Soner Gönül (sağda) bir pozisyonda mücadele etti.