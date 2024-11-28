DOLAR
34,6 0,12%
EURO
36,6 -0,03%
ALTIN
2.944,31 -0,24%
BITCOIN
3.304.490,72 0,85%

Samsunspor'dan Bodrum FK Maçı İçin Yoğun Hazırlık

Samsunspor, 30 Kasım'da Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:08
Samsunspor'dan Bodrum FK Maçı İçin Yoğun Hazırlık

Samsunspor, Bodrum FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı karşılaşma için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Takım, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaklaşık bir saat süreyle antrenman gerçekleştirdi. Çalışmalara ısınma ve dar alan oyunuyla başlayan futbolcular, daha sonra taktik ağırlıklı bir antrenmanla programlarını devam ettirdi.

Samsun ekibi, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü sahasında Sipay...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Laura (solda) ve Soner Gönül (sağda) bir pozisyonda mücadele etti.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü sahasında Sipay...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Laura (solda) ve Soner Gönül (sağda) bir pozisyonda mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Cengiz İçin Anma Programı Düzenlendi
2
Macaristan'da Türk Paletli Yüzücülerden 3 Madalya
3
Atakaş Hatayspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
4
Şahin Kardeşler, Koruncuk Vakfı'nın İyilik Elçileri Oldu
5
Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul: Ertuğrul Doğan Tek Aday
6
Görkem Öcal, Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Son 16'da Elendi
7
Gaziantep Basketbol, Alt Sıralardan Uzaklaşmak İçin Bekliyor

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı