Samsunspor'dan PFDK'ya Tepki

Samsunspor'dan PFDK'ya Açıklama

Samsunspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında gerçekleşen Çaykur Rizespor maçı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedilmesine tepki gösterdi.

Centilmen Taraftar Vurgusu

Kulüp, yaptığı basın açıklamasında, Samsunspor taraftarının en centilmen taraftar olarak bilindiğinin altını çizdi. 22 Eylül tarihinde Çaykur Rizespor ile oynanan mücadelede, kırmızı-beyazlı taraftarların Türk futbolunun daha iyi bir seviyeye gelmesi adına tüm tribünlere örnek oldukları vurgulandı. Yapılan Açıklamada Yer Alan ifadeler:

"Dostluk çerçevesinde gerçekleştirilen bir maçın ardından gerçekleşip gerçekleşmediği net bir şekilde belirlenemeyen bir olmasa bile gereksiz bir sebeple kulübümüzün PFDK'ya sevk edilmesi kabul edilemez. Sporun her yönünde şiddete, küfre ve kötü sözlere karşı olan ve her zaman temiz, adil futbolu savunan bizlerin sürekli olarak cezalandırılması, Türk futboluna kötü bir örnek teşkil edecektir."