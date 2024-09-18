Samsunspor'dan RAMS Başakşehir'e 2-0 Mağlubiyet

Samsunspor-RAMS Başakşehir Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan ve ertelenen maçta RAMS Başakşehir, Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, uzun bir aradan sonra yaşadıkları mağlubiyetten dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yenilginin Nedenleri

Atan, maçın 0-0 giden bölümünde oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu belirterek, "Uzun zamandan sonra ilk defa bir mağlubiyet aldık. Bence 1-0'a kadar oyun tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Rakibe neredeyse hiç ciddi gol pozisyonu vermeden, az da olsa iyi pozisyonlara girerek gol de atacağımızı düşündüğümüz anlarda çok kötü bir gol yedik. Bu bizim için olumsuz bir durum oldu," dedi.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Maçın ardından rakibe geçiş fırsatları verdiklerine dikkat çeken Atan, "Biraz disiplinden uzak gözüktük. Bu açıkçası benim hiç hoşuma gitmedi." ifadelerini kullandı.

Zemin Şikayeti ve Karşılaşmanın Önemi

Atan, karşılaşmanın oynandığı stat zemininden de şikayet ederek, "Bu kulübün sorumluluğunda mı bunu da tam bilmiyorum ama bu zeminlerin çok daha iyi olması gerekiyor bence. Burada önümüzdeki ayda sanırım bir milli maç var. Milli maçın burada çok verimli oynanacağını düşünmüyorum," dedi. Ayrıca, "4 gün önce Bodrum deplasmanında oynadıktan sonra burada biraz yorgun gözüktük ve bir rotasyon yaptık. Samsunspor'u galibiyetinden dolayı da tebrik ediyorum," ifadelerini ekledi.