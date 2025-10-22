Samsunspor - Dinamo Kiev maçı öncesi Shovkovskyi'den uyarı

Dinamo Kiev, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenledi

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın Samsunspor'a konuk olacak Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in teknik direktörü Oleksandr Shovkovskyi, karşılaşma öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Shovkovskyi sözlerine, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa değinerek başladı ve gece yaşanan zor olaylara dikkat çekti: "2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralıydı. Çok zor günler yaşıyoruz." Teknik adam, ülke genelinde elektrik kesintileri ve başka sorunlar yaşandığını belirtti ve "Herkes anlıyor, siz de ne kadar zor olduğunu anlıyorsunuz. Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Umarım yaşadığımız sorunları herkes anlıyordur." ifadelerini kullandı.

Shovkovskyi, kadro hakkında da bilgi vererek bazı oyuncuların sakat ya da maç kadrosunda yer almadığını belirtti: "Birkaç oyuncumuz bizimle olmayacak çünkü ligde bir sonraki maçı kazanmamız gerekiyor." Ayrıca Samsunspor'un oyun tarzına saygı gösterdi: "Samsunspor çok iyi oyun oynuyor. Agresif ve göze hoş gelen bir oyunları var. Onların oyunlarını anlamamız lazım. Çok iyi transferler de yaptılar. Futbol çok farklı bir takım oyunu ve bunu da Samsunspor başarıyor. Samsunspor maçında kimin oynayıp oynamayacağını hoca olarak ben karar veriyorum."

Maça hazırlıklarına dair görüşlerini yineleyen Shovkovskyi, Türkiye'de oynamanın zorluğuna vurgu yaptı: "Türkiye'de oynamak her zaman çok zor. Burada futbol çok önemli. Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray ile oynadık ve Türkiye'deki tüm takımların çok agresif oynadığını gördük. Samsunspor maçı da kolay olmayacak. Her şey için teşekkür ederim, geceniz sakin olsun. Ukrayna bizim ülkemiz."

Dinamo Kiev'in kalecisi Ruslan Neshcheret ise son dönemde ligde aldıkları kötü sonuçlara değinerek, eleştirilere açık olduklarını ve profesyonel sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi: "Biz profesyoneliz. Eleştirileri kabul ediyoruz. Bazen kötü sonuçlar alabiliyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyoruz. Son dakikalarda goller yiyoruz. O nedenle son maçlarda galip gelemedik."

Shovkovskyi ve oyuncularının açıklamaları, Dinamo Kiev'in Samsunspor karşısına hem saha içi hem de saha dışı zorlukların farkında olarak çıkacağını ortaya koyuyor.

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in tecrübeli kalecisi Ruslan Neshcheret (sağda) karşılaşmanın yapılacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.