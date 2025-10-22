Samsunspor - Dinamo Kiev: UEFA Konferans Ligi 2. Hafta Hazırlıkları Tamam

Samsunspor, Dinamo Kiev Karşılaşmasına Hazır

Hazırlıklar Thomas Reis Yönetiminde Tamamlandı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın evinde karşılaşacağı Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını tamamladı. Takım, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla karşılaşma öncesi son provasını yaptı.

Antrenman, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ısınma koşusuyla başladı. Basına açık bölümde futbolcular 5'e 2 ile top tekniği çalıştı, ardından saha içi düzenler üzerine yoğunlaşan bir taktik çalışma yapıldı.

Hazırlık antrenmanına sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Bedirhan Çetin ve Ebrima Ceesay katılmadı.

Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

