Samsunspor - Dinamo Kiev: UEFA Konferans Ligi 2. Hafta Hazırlıkları Tamam

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında yarın Dinamo Kiev'i ağırlayacak; hazırlıklar Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde tamamlandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 16:50
Samsunspor - Dinamo Kiev: UEFA Konferans Ligi 2. Hafta Hazırlıkları Tamam

Samsunspor, Dinamo Kiev Karşılaşmasına Hazır

Hazırlıklar Thomas Reis Yönetiminde Tamamlandı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın evinde karşılaşacağı Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını tamamladı. Takım, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla karşılaşma öncesi son provasını yaptı.

Antrenman, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ısınma koşusuyla başladı. Basına açık bölümde futbolcular 5'e 2 ile top tekniği çalıştı, ardından saha içi düzenler üzerine yoğunlaşan bir taktik çalışma yapıldı.

Hazırlık antrenmanına sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Bedirhan Çetin ve Ebrima Ceesay katılmadı.

Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile sahasında...

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda Musaba (solda) ile Mendes (sağda) de yer aldı.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile sahasında...

İLGİLİ HABERLER

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor Efsanesi Kadir Özcan Kabri Başında Anıldı
2
Sakaryaspor, Keçiörengücü Maçı Öncesi Son Hazırlıklarını Sürdürdü
3
Rıza Perçin: 'Antalya'nın Osimhen'i' Gueye yüzümüzü kara çıkarmadı
4
Samsunspor - Dinamo Kiev: UEFA Konferans Ligi 2. Hafta Hazırlıkları Tamam
5
Sinem Kökten Assen'de Avrupa Şampiyonu — Kadınlar 10 Topta Altın
6
Yakup Yüksel, Melikgazi Kayseri Basketbol'un Başkanı Oldu
7
Beşiktaş, Trabzon'u 50-30 Yenerek Namağlup Liderliğini Sürdürdü

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi