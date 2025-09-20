Samsunspor, Fatih Karagümrük Maçına Hazır

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile sahasında karşılaşacak; hazırlıklar tamamlandı, üç oyuncu sakatlığı nedeniyle yok.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:55
Samsunspor, Fatih Karagümrük Maçına Hazır

Samsunspor, Fatih Karagümrük Maçına Hazır

Hazırlıklar Tamamlandı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlıklar, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla son buldu.

Antrenman 1 saat sürdü; ısınma koşusuyla başlayan çalışma, taktik uygulamalarla sona erdi.

Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Afonso Sousa sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile...

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Polat Yaldır (solda) ile Tanguy Coulibaly (sağda) bir pozisyonda mücadele etti.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile...

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Efes Jordan Loyd'u Transfer Etti
2
Samsunspor, Fatih Karagümrük Maçına Hazır
3
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Chobani Stadı'nda Başladı
4
Fenerbahçe Beko, Talen Horton-Tucker'ı 2 Yıllığına Kadrosuna Kattı
5
Göztepe Süper Lig'de Namağlup: Beşiktaş'ı 3-0 Yenip 12 Puana Ulaştı
6
Sercan Koç, Yunanistan'da 4. Avrupa Şampiyonluğu İçin Sahaya Çıkıyor
7
Ali Koç'un 4. Kongresi: Fenerbahçe'de Saran'a Karşı Yarış

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi