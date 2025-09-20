Samsunspor, Fatih Karagümrük Maçına Hazır

Hazırlıklar Tamamlandı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlıklar, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla son buldu.

Antrenman 1 saat sürdü; ısınma koşusuyla başlayan çalışma, taktik uygulamalarla sona erdi.

Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Afonso Sousa sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Polat Yaldır (solda) ile Tanguy Coulibaly (sağda) bir pozisyonda mücadele etti.