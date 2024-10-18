Samsunspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü kendi sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Kırmızı-beyazlı takım, bu önemli karşılaşma için hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştiriyor.

Antrenman Detayları

Takım, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başlamıştı. Ayrıca, futbolcular pas çalışmaları ile antrenmanlarını devam ettirerek, taktik ağırlıklı çalışmalar ile antrenmanı sonlandırdı.

Son İdman

Samsunspor, 19 Ekim'de yapacağı idmanla birlikte Fenerbahçe karşılaşmasına yönelik son hazırlıklarını gerçekleştirecek. Taraftarlar, takımın bu önemli maça en iyi şekilde hazırlanmasını dört gözle bekliyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Zeki Yavru da yer aldı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Zeki Yavru da yer aldı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Zeki Yavru da yer aldı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Zeki Yavru da yer aldı.