Samsunspor, Gaziantep FK Deplasmanında

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak. Maç 17.00'de Gaziantep Stadı'nda, hakem Batuhan Kolak yönetecek; dört oyuncu sakat.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:53
Samsunspor, Gaziantep FK Deplasmanında

Samsunspor, Gaziantep FK Deplasmanında

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Maç Detayları

Mücadele Gaziantep Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Takımların Durumu

Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi Samsunspor, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 11 puan topladı.

Gaziantep FK ise ligde çıktığı 6 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 10 puanla yer alıyor.

Samsunspor'da Eksikler

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin, Gaziantep FK karşısında görev yapamayacak.

İLGİLİ HABERLER

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 11. Randevu
2
Türk Telekom sezona Beşiktaş GAİN deplasmanında başlıyor
3
Harun ve Kemal Erdenay: İki Kuşak, Tek Tutku Basketbol
4
Thomas Reis: Samsunspor, Konferans Ligi'nde Avrupa'da İyi Performans Hedefliyor
5
Iğdır FK, Milli Ara Öncesi 4 Maçlık Galibiyet Serisi Peşinde
6
Selectum Gold Cup 2026 Antalya'da — Çocuk Futboluna 2,5 Milyon Dolar Yatırım
7
Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Süper Lig 7. Hafta, 20.00

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?