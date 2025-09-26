Samsunspor, Gaziantep FK Deplasmanında
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Maç Detayları
Mücadele Gaziantep Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Takımların Durumu
Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi Samsunspor, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 11 puan topladı.
Gaziantep FK ise ligde çıktığı 6 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 10 puanla yer alıyor.
Samsunspor'da Eksikler
Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin, Gaziantep FK karşısında görev yapamayacak.