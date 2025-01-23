Samsunspor, Gaziantep FK'yi Ağırlıyor: Kritik Maç Öncesi Detaylar

Samsunspor, Gaziantep FK'yi Konuk Ediyor
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
Mücadelenin Hakemi
Bu önemli maçı, deneyimli hakem Ümit Öztürk yönetecek.
İstatistikler ve Hedefler
Ligde geride kalan 19 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 37 puan toplayan Samsun ekibi, 3. sırada yer alıyor. Takım, Gaziantep FK'yi mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.
Exclusif Oyuncu Durumu
Ancak kırmızı-beyazlılar, defans oyuncusu Van Drongelen'in kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceğinden dolayı sıkıntı yaşıyor.
Cezalı Durumda Olan Oyuncular
Gaziantep FK maçı öncesinde, Samsunspor'da sarı kart ceza sınırında bulunan 5 oyuncu bulunuyor. Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Moundilmadji, Landry Dimata ve Arbnor Muja, bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecekler.