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Samsunspor, Gaziantep FK'yi Ağırlıyor: Kritik Maç Öncesi Detaylar

Samsunspor, Gaziantep FK'yi konuk edeceği maçla üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Kritik bilgiler ve oyuncu durumu haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:25
Samsunspor, Gaziantep FK'yi Ağırlıyor: Kritik Maç Öncesi Detaylar

Samsunspor, Gaziantep FK'yi Konuk Ediyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Mücadelenin Hakemi

Bu önemli maçı, deneyimli hakem Ümit Öztürk yönetecek.

İstatistikler ve Hedefler

Ligde geride kalan 19 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 37 puan toplayan Samsun ekibi, 3. sırada yer alıyor. Takım, Gaziantep FK'yi mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

Exclusif Oyuncu Durumu

Ancak kırmızı-beyazlılar, defans oyuncusu Van Drongelen'in kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceğinden dolayı sıkıntı yaşıyor.

Cezalı Durumda Olan Oyuncular

Gaziantep FK maçı öncesinde, Samsunspor'da sarı kart ceza sınırında bulunan 5 oyuncu bulunuyor. Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Moundilmadji, Landry Dimata ve Arbnor Muja, bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecekler.

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