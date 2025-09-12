Samsunspor, Golcü Cherif Ndiaye'yi 4 Yıllığına Transfer Etti

Samsunspor, Cherif Ndiaye'yi Resmen Kadrosuna Katıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 29 yaşındaki Senegalli forvet Cherif Ndiaye ile anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklama, transferin resmi niteliğini taşıyor.

Transfer Detayları

Açıklamaya göre Ndiaye ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Kulübün paylaşımında, "4 yıllık sözleşmeye imza atan yeni golcümüzle birlikte yazacağımız zaferler için hazırız." ifadelerine yer verildi.

Cherif Ndiaye, son olarak Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız forması giydi. Ndiaye, bu takımda çıktığı 89 maçta 40 gol kaydetme başarısı gösterdi.

Yeni transfer, Samsunspor'un hücum hattına doğrudan katkı sağlaması beklenen isimler arasında yer alıyor.